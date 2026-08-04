Svi znamo za Tetris – legendarnu igru u kojoj uklapamo geometrijske oblike koji padaju sa vrha ekrana.

Međutim, ono što većina ljudi ne zna jeste da ova jednostavna igra iz 1980-ih godina poseduje moćnu, naučno dokazanu sposobnost: može da posluži kao prva pomoć za mozak nakon pretrpljenog stresa ili psihološke traume.

Vodeći svetski neuronaučnici otkrili su da Tetris deluje kao svojevrsna "kognitivna vakcina" koja sprečava razvoj bolnih i nametljivih sećanja.

Šta je "kognitivna vakcina" i kako Tetris pomaže?

Kada doživimo stresan ili traumatičan događaj, naš mozak počinje da stvara živa, vizuelna sećanja koja nam se kasnije vraćaju u obliku bolnih flešbekova. Ključ je u vremenu: nakon traume, našem umu je potrebno nekoliko sati da ta sećanja trajno "zaključa" u memoriju.

Tu na scenu stupa Tetris. Pošto ova igra zahteva ogroman nivo vizuelno-prostorne koncentracije (morate brzo da vidite, rotirate i uklapate oblike), ona doslovno "preopterećuje" radnu memoriju mozga. Rezultat? Mozak jednostavno nema dovoljno resursa da formira trajne, živopisne slike traume.

Zanimljivo je da obične tekstualne igre, poput kvizova znanja ili rešavanja ukrštenih reči, nemaju ovaj efekat jer ne troše iste vizuelne kapacitete mozga.

Šta kažu naučna istraživanja?

Ovaj fenomen nije samo teorija – iza njega stoje rigorozna klinička ispitivanja koja predvodi profesorka Emili Holms sa uglednog Univerziteta u Oksfordu i Karolinska Instituta.

Smanjenje flešbekova za 62% kod žrtava udesa: U velikoj kliničkoj studiji objavljenoj u prestižnom časopisu Molecular Psychiatry, pacijenti koji su doživeli saobraćajnu nesreću igrali su Tetris u prvih 6 sati nakon prijema u hitnu pomoć. Rezultati su bili zapanjujući – imali su čak 62% manje nametljivih sećanja tokom prve nedelje oporavka. Detalje ove studije možete pročitati u originalnom radu na portalu Nature.

Pomoć zdravstvenim radnicima na prvoj liniji fronta i u hitnim službama: Drugo veliko istraživanje, o kome su izvestili Univerzitet u Oksfordu i Univerzitet u Kembridžu, testiralo je ovu metodu na medicinskom osoblju izloženom ekstremnom stresu. Pokazalo se da je digitalna intervencija sa igranjem Tetrisa drastično smanjila broj trauma i flešbekova, dok su mnogi učesnici nakon šest meseci bili potpuno bez simptoma.

Prva laboratorijska potvrda: Još 2009. godine, u radu objavljenom u časopisu PLOS ONE, dokazano je da igranje Tetrisa ubrzo nakon gledanja uznemirujućih video-snimaka značajno smanjuje količinu kasnijih flešbekova kod zdravih dobrovoljaca. Kompletan rad je dostupan preko PubMed baze podataka.

Kako pravilno primeniti ovu metodu?

Da bi Tetris imao terapijski efekat, važno je pridržavati se nekoliko pravila koja su naučnici izdvojili:

Vreme je ključno: Najbolje je igrati igru što pre nakon stresnog događaja (idealno u prvih nekoliko sati), dok mozak još uvek obrađuje informacije.

Fokusirajte se na vizuelni aspekt: Igrajte sa punom pažnjom, aktivno planirajući gde ćete smestiti sledeću kockicu.

To nije zamena za terapiju: Iako je Tetris sjajna prva pomoć i alat za samopomoć koji ublažava akutni stres, on ne može zameniti profesionalnu psihološku pomoć i dubinsku terapiju ukoliko se razvije PTSP.

Sledeći put kada se nađete pod ekstremnim stresom ili doživite nešto što vas duboko uznemiri, umesto besciljnog skrolovanja društvenim mrežama, pokrenite Tetris. Vaš mozak će vam biti zahvalan.