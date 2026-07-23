Belo-plave kuće, uske uličice, pogled na more i čuveni zalazak sunca stvaraju savršenu kulisu za trenutke koji se pamte celog života. Upravo zato jedan zaljubljeni par odlučio je da tamo zabeleži svoju veridbu.

Momak je tokom odmora pažljivo isplanirao iznenađenje. Diskretno je postavio kameru, odabrao idealan kadar i čekao pravi trenutak da klekne i postavi veliko pitanje.

Sve je izgledalo savršeno – barem dok nije pregledao snimak.

Dok je bio okrenut leđima kameri i potpuno usredsređen na svoju devojku, iza njega se odigravala sasvim druga scena. U kadar je neočekivano ušetala starija turistkinja koja nije ni primetila da prisustvuje prosidbi.

Nekoliko sekundi kasnije pridružio joj se i muškarac za kog mnogi pretpostavljaju da joj je suprug. Sa rancem na leđima i čokoladicom u ruci, njih dvoje su potpuno opušteno razgovarali i delili zalogaje, nesvesni da su upravo postali glavne zvezde tuđe veridbe.

Tako je umesto romantičnog trenutka kamera gotovo do kraja snimka pratila stariji par, dok su mladenci ostali u drugom planu.

Svesni koliko je situacija bila komična, budući mladenci odlučili su da video objave na društvenim mrežama. Uz snimak su duhovito napisali: „Naša veridba iz snova na Santoriniju pretvorila se u reklamu za Snikers.“

Video je ubrzo postao viralan i prikupio milione pregleda, a komentari korisnika dodatno su nasmejali internet.

Dok su jedni pisali da ih ovakvi slučajni upadi turista najviše nerviraju na putovanjima, drugi su smislili potpuno drugačiju teoriju. Tvrdili su da su stariji muškarac i žena zapravo mladenci iz budućnosti koji su se vratili kroz vreme da prisustvuju sopstvenoj veridbi.

Jedan komentar posebno je osvojio korisnike: „Savršenu veridbu pogledala bi samo porodica. Ovu je pogledao ceo internet.“