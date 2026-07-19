Pobednik "Superpotere" emitovane u subotu, Dejan Vacić iz Pirota, osvojio je 1.200.000 dinara, a umesto da novac zadrži za sebe, odlučio je da deo nagrade donira mladim sportistkinjama i muzičarima u svom rodnom gradu, čime je oduševio ne samo Piroćance već i publiku širom Srbije!

Napeta završnica držala je gledaoce prikovane za ekran. Dejan je odlučio da izađe na megdan tragačkoj četvorci. Sekunde su odlučivale o pobedniku, a zahvaljujući smirenosti, znanju i brzom razmišljanju, uspeo je da stigne do trijumfa.

Još pre početka okršaja voditelj Jovan Memedović upitao je Dejana na šta će potrošiti novac ukoliko pobedi.

- Obećao sam dve stvari, ali o tome ćemo posle pobede.

Tek nakon što je ostvario cilj, kad je studiom odjeknuo aplauz, otkrio je šta je naumio.

- Prva stvar je da ženskom košarkaškom klubu Gimnazijalac iz Pirota, devojčicama iz pionirske i mlade pionirske sekcije doniram novu garnituru dresova. Druga stvar je da nabavim za Osnovnu muzičku školu "Dr Dragutin Gostuški", takođe iz Pirota, jedan od instrumenata, najverovatnije električni klavir.

Njegove reči izazvale su još snažniji aplauz u studiju, a emocije nisu krili ni voditelj ni tragači.

- Bravo! Pa vi ste već sada heroj grada Pirota. Dejane, ovo je bilo sve u velikom stilu - poručio je Memedović.

Grad bruji o pobedniku

Vest o Dejanovoj humanosti brzo se proširila, a brojni Piroćanci na društvenim mrežama ističu da je pokazao kako se veliki uspeh meri ne samo osvojenim novcem već i spremnošću da se pomogne drugima. Posebno su dirnuti roditelji mladih sportistkinja i učenika muzičke škole, kojima će donacija znatno unaprediti uslove za rad.

Marija Mijalković, direktorka OMŠ "Dr Dragutin Gostuški", kaže za Kurir da su svi "fascinirani njegovim gestom i ponosni što je njihov sugrađanin osvojio tako vrednu nagradu".

- Plemenitim gestom da od osvojenog novca deo opredeli za kupovinu instrumenta, električnog klavira za potrebe škole, iznenadio nas je i oduševio, ali ne i začudio. Dejan je roditelj naših učenica, njegova starija ćerka Nevena je ove godine završila osnovnu muzičku školu sa odličnim uspehom, a mlađa kćer Danica je i dalje naš đak. Obe su na odseku klavira, obe odlični učenici, uspešno su nastupale na takmičenjima i javnim nastupima - kaže direktorka i dodaje:

- Otud me ne čudi ideja da našoj školi donira instrument jer je kao roditelj i saradnik naše škole upoznat sa uslovima rada škole i sa značajem koji donacija ima. Električni klavir će značiti za brojne javne nastupe naših učenika koje imamo na svim bitnim događajima u gradu i okrugu, za koncerte u izdvojenim odeljenjima i za svakodnevno vežbanje đaka koji kod kuće nemaju svoj lični instrument.

Mijalkovićeva navodi i da će ova škola od septembra imati preko 230 učenika, od kojih na odseku klavira čak 100 đaka.

- Zahvalna sam Dejanu na ovakvom gestu, na plemenitosti i razumevanju koje je pokazao za našu školu. Čestitam mu ovako veliki uspeh i zahvaljujem na donaciji - poručila je.

Čast je i zadovoljstvo što je naš sugrađanin

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić takođe je čestitao sugrađaninu na pobedi i humanosti.

- Dejana lično ne poznajem iako imamo slična prezimena. I ovom prilikom mu čestitam na velikom uspehu, naša je čast i zadovoljstvo što je naš sugrađanin. Zahvalni smo mu na humanosti i lepom gestu - rekao je Vasić za Kurir.