Glamočić je posle sastanka u Vladi Srbije rekao za Tanjug da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge.

Ministar je naveo da su najugroženija tri okruga - Sremski, Mačvanski i Beogradski oko Obrenovca, kao i da je virus prisutan u ukupno šest okruga, ali da će već od sutra biti u samo pet.

"Moraju jednostavno da se uključe sve službe. Ono što je naš apel i doneta je odluka i zaključak - kazne će biti pooštrene maksimalno. Znači, od samih proizvođača jer se neretko dešava da na istoj farmi imamo kugu po drugi, treći put. Znači, nije rađena dezinfekcija i nisu se poštovale sve mere. Oni će biti sankcionisani takođe. Nekima će biti zabranjeno i držanje svinja, trajno. Dalje, biće sankcije prema svima onima koji ne budu poštovali mere da ulaze u šumska područja. Takođe ćemo ići na izlovljavanje i depopulaciju divljih svinja", rekao je Glamočić.

Najavio je da će biti zabranjeno i skupljanje vrganja i u ovom periodu, kao i u ugroženim područjima. Glamočić je poručio da se mora sprečiti što je više moguće kretanje, a pogotovo u šume, gde su divlje svinje.

"Jer je sezona, ljudi idu, donose drva kući i kreću se. Sezona je poljskih radova, ponekad se desi da neki nesposobni domaćini bace svinje i van svog gazdinstva", napomenuo je Glamočić.

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