U najnovijoj epizodi serijala "Zdrava nacija" istražujemo koliko smo informisani o muškom i ženskom klimaksu? Pripadnici oba pola u tom periodu života osećaju različite psihofizičke promene, a o nekima se i ne govori. Da li se menopauza i andropauza mogu pomeriti? Da li je klimaks kraj, ili jedan nov početak? Koje preglede bi trebalo da obavljamo i šta nam može olakšati i poboljšati kvalitet života? O ovoj temi autorka Ana Mandić Žugić razgovaraće sa dr Jasminom Radojlović.

