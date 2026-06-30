Nestabilan spomenik predstavlja opasnost kako za druge spomenike i grobna mesta, tako i za posetioce groblja. U slučaju nastanka štete, nosilac prava korišćenja grobnog mesta je odgovoran za oštećenja na drugim spomen obeležjima. JKP „Pogrebne usluge“ Beograd je u prethodnih desetak godina postiglo značajan napredak u pogledu rešavanja problema nestabilnih i nebezbednih spomenika primenom tehničkog rešenja u vidu izrade šipova, koji obezbeđuju dugotrajnu stabilizaciju grobnog mesta, a nudi i posebne pogodnosti za sanaciju nestabilnih nadgrobnih obeležja, primenom pomenute tehnike koja obezbeđuje njihovu dugotrajnu stabilnost, odnosno ovu uslugu je moguće platiti na više mesečnih rata.







U prethodnom periodu učestala je pojava da osobe u nekoj vrsti unifоrmi na grobljima u nadležnosti JKP “Pogrebne usluge” Beograd presreću sugrađane koji posećuјu grobna mesta, nudeći im različite usluge. Uglavnom se radi o popravkama spomenika i sličnim zanatskim radovima. ЈKP “Pogrebne usluge” Beograd savetuje sugrađanima da ne prihvataju ponude koje dobijaju van službenih prostorija preduzeća, gde postoje zvanični cenovnici, a radovi se obavljaju u skladu sa propisanim standardima.



Iako je privatnim peduzetnicima omogućeno da izvode radove na spomenicima uz odgovarajuće dozvole, korisnicima se preporučuje da sa oprezom pristupe ponudama koje dobijaju na samom groblju, tj. u pracelama, a pogotovo da ne daju novac, jer zaposleni u JKP “Pogrebne usluge” Beograd nikada ne ugovaraju usluge na ovaj način. JKP “Pogrebne usluge” Beograd će u narednom period intenzivirati terenske kontrole na grobljima u svojoj nadležnosti, kako bi se ovakve situacije svele na najmanju moguću meru, a posetioce grobalja molimo da o ovakvim neprimerenim ponudama obaveste upravu groblja.