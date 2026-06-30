Antenna Entertainment – deo Antenna Group, jedne od vodećih međunarodnih medijskih i entertainment grupacija, otkupila je prava za emitovanje odabranih naslova iz produkcije TS Media, čime se dodatno potvrđuje rastuće interesovanje globalnih emitera za domaći audiovizuelni sadržaj.

Za potrebe svog AXN kanalskog portfolija, Antenna Entertainment je otkupila prava za sledeće naslove: „Zvaćeš se Varvara“, „Volja sinovljeva“, „12 reči“ i „Jedini izlaz“, koji će biti emitovani na teritorijama Poljske, Bugarske, Rumunije, kao i tržišta bivše Jugoslavije.

Ova akvizicija predstavlja značajan korak u daljoj internacionalizaciji TS Media produkcije. TS Media, koja posluje u okviru Telekom Srbija grupe, poslednjih godina beleži kontinuirani rast prisustva na svetskom tržištu, kroz saradnju sa renomiranim partnerima i distribuciju sadržaja na brojnim teritorijama širom sveta.

„Saradnja sa Antenna Entertainment predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta i međunarodnog potencijala sadržaja koji nastaje u produkciji TS Media. Posebno nam je važno što će naši naslovi biti dostupni publici kroz AXN kanalski portfolio, jedan od prepoznatljivih međunarodnih brendova kada je reč o atraktivnom žanrovskom sadržaju“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

Antenna Group, u okviru koje posluje Antenna Entertainment, važi za jednu od najznačajnijih globalnih kompanija u oblasti medija i zabave, sa poslovanjem u Evropi, Severnoj Americi i Australiji. Grupa upravlja raznovrsnim portfolijom koji obuhvata televizijske kanale, streaming servise, produkciju, digitalne medije, i direktno ima oko 140 miliona korisnika, dok kroz partnerstva ostvaruje globalni doseg veći od 500 miliona ljudi.

Ovaj plasman pokazuje da domaće serije sve sigurnije pronalaze svoje mesto na regionalnom i međunarodnom tržištu, kao i da postoji sve veće interesovanje globalnih emitera za kvalitetne priče, snažnu produkciju i autentičan kreativni izraz iz našeg regiona.

U regionu Centralne i Istočne Evrope, Antenna Entertainment posluje u 12 teritorija, sa 22 pay TV kanala i dva on-demand servisa, među kojima AXN zauzima posebno mesto kao međunarodno prepoznat brend fokusiran na atraktivne žanrovske sadržaje, uključujući akciju, trilere i kriminalističke serije.

Plasman TS Media naslova na AXN kanale dodatno doprinosi vidljivosti domaće produkcije i otvara nove prilike za njenu promociju pred međunarodnom publikom. Na ovaj način, nastavlja se strateško pozicioniranje TS Media kao relevantnog partnera u globalnoj industriji zabave i sadržaja.