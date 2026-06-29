Ako negde na Zemlji postoji raj, priroda ga je prvo ovde stvorila, zapisao je jedan pesnik oduševljen lepotama Ulcinja.

Osnovan u 5. veku pre nove ere, Ulcinj je jedan od najstarijih i najinteresantnijih, a po prirodnim lepotama jedan od najlepših gradova na Jadranu.

Njegovi pomorci i trgovci proširili su ime i slavu svog grada širom Mediterana, dok u njegovim čarima danas uživaju stotine hiljada turista sa svih kontinenata.

Ulcinj ima ponešto za svakoga. Tu su čarobne peščane plaže, prelepa reka Bojana, mistične uvale Valdanos i Kruče, jedinstveno Šasko jezero, najveći stari maslinjak na Jadranu sa 86.000 stabala, kao i blagotvorne lekovite biljke, kanal-laguna Port Milena sa svojim kalimerama (napravama za ulov ribe još iz antičkog doba), lekovita Borova šuma sa čuvenom Ženskom plažom i izvorima sumporne vode, kao i plodno zaleđe u kojem uspevaju gotovo svi poljoprivredni proizvodi.

To je mesto vitalnosti koje je još pre više od 100 godina zvanično proglašeno za banjsko i klimatsko lečilište.

Ulcinj ima dve velike urbane celine – Stari grad i Šas (Svač), koji je, prema legendi, imao onoliko crkava koliko ima dana u godini. Danas su vidljivi ostaci 15 takvih objekata.

Narodno predanje i legenda govore da je u ovom gradu, kao rob ulcinjskih gusara, boravio znameniti španski pisac Migel de Servantes.

Ipak, njegov najveći kapital je interkulturalnost. Ovaj grad predstavlja svojevrstan mikrokosmos sa milenijumskim iskustvom društvenih, kulturnih, etničkih, verskih i jezičkih različitosti.

Najkraće rečeno – veličanstvena priroda, bogato kulturno nasleđe, prijatan smeštaj, pristupačne cene, autentični kulinarski specijaliteti i gostoljubivi domaćini garancija su nezaboravnog odmora na ulcinjskoj rivijeri.

I ove sezone Ulcinj nudi jedne od najnižih cena smeštaja na Jadranu (već od 10 evra), vrhunsku gastronomsku ponudu, najlepše plaže i odličnu uslugu. Iznajmljivanje suncobrana na Velikoj plaži košta od 10 do 25 evra.

Poštuje se i zakonsko pravilo da je polovina zakupljenih kupališta slobodna, pa posetioci mogu potpuno besplatno da postave svoj suncobran i peškir, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Zbog toga je Ulcinj idealna destinacija za porodice i parove, ali i sve popularniji izbor mladih. Atraktivni barovi na plaži, kajt-surfing, surfovanje i brojni muzički festivali svake godine privlače veliki broj posetilaca iz cele Evrope.

Ako želite mir, sigurnost, autentičnost, dobar provod i gostoprimstvo, izbor za predstojeće leto je jednostavan. Ulcinj je grad u kojem se održavaju tradicionalni „Mondijali prijateljstva“, koji svake godine okupljaju poznate sportiste, novinare i kulturne stvaraoce iz čitavog regiona. To je mesto u kojem su snimani kultni film i serija „Biser Bojane“, destinacija sa netaknutim plažama i uvalama, ali i jednim od najlepših zalazaka sunca na Jadranu.

Ulcinj je pravi biser Jadrana, mediteranska oaza Balkana koju vredi doživeti.

Ovde ne možete ostati gladni – ni hrane, ni doživljaja, ni uživanja. I sve to uz najmanji trošak.