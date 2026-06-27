Službenici Odeljenja bezbednosti Kotor uspešno su rasvetlili krivično delo teška krađa, počinjeno 16. juna u Starom gradu, kada je muškarcu iz Tivta ukradeno više od 11.200 evra iz ranca.

Nakon intenzivnog operativnog rada, policija je identifikovala i locirala osumnjičene - državljane Gruzije S. K. (36) i L. Š. (44), koji su juče lišeni slobode na području Ulcinja. Za trećim osumnjičenim, takođe državljaninom Gruzije, J. Č. (33), policija intenzivno traga.

- Kako se sumnja, osumnjičeni su 16. juna oko 13.20 časova u jednom kotorskom kafe baru u Starom gradu pratili oštećenog Tivćanina. Iskoristivši povoljan trenutak, prišli su mu dok je sedeo i iz njegovog ranca koji se nalazio pored njega otuđili 11.247,96 evra, nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu - potvrđeno je za RINU u Upravi policije Crne Gore.

Policija je brzom reakcijom nakon prijave uspela da identifikuje osumnjičene i raspiše potragu za njima.

Prilikom hapšenja dvojice osumnjičenih na teritoriji Ulcinja, policijski službenici su kod njih pronašli deo ukradenog novca. Novac će biti vraćen vlasniku, dok su osumnjičeni sprovedeni u prostorije Odeljenja bezbednosti Kotor.

Uhapšena lica će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.

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