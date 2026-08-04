Na Paliću, Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu izmereno je 36 stepeni Celzijusa. Hladnije je i u Sjenici gde je izmereno 27 stepeni Celzijusa. Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a na KiM je na snazi narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu se prognoziraju tropske noći. Nepovoljna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjenje radne sposobnosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

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