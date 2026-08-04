Ima još turističkih vaučera, penzioneri i danas mogu da se prijave: Poslednji presek prijava za odmor u Srbiji - svi detalji na jednom mestu

Jutros do deset časova u "Poštama Srbije" evidentirano je 26.339 prijava za turističke vaučere za odmor u Srbiji.

Prijave za subvencionisani odmor u našoj zemlji počele su juče u osam časova u Poštama širom Srbije, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Već od zore su bili redovi ispred pošta, a za danas je ostalo da se podeli još 3.661 vaučer.

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