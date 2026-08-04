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Ima još turističkih vaučera, penzioneri i danas mogu da se prijave: Poslednji presek prijava za odmor u Srbiji - svi detalji na jednom mestu

Jutros je u Poštama Srbije evidentirano 26.339 prijava za turističke vaučere. Penzioneri mogu da ih iskoriste do 1. novembra

 
Autor:  Milica Krstić
04.08.2026.13:14
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Ima još turističkih vaučera, penzioneri i danas mogu da se prijave: Poslednji presek prijava za odmor u Srbiji - svi detalji na jednom mestu
Foto: Unsplash
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Jutros do deset časova u "Poštama Srbije" evidentirano je 26.339 prijava za turističke vaučere za odmor u Srbiji.

Prijave za subvencionisani odmor u našoj zemlji počele su juče u osam časova u Poštama širom Srbije, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. 

Već od zore su bili redovi ispred pošta, a za danas je ostalo da se podeli još 3.661 vaučer.

Kako se prijaviti

Za prijavu je neophodno da građani lično podnesu zahtev, uz koji treba da prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu dostupan je na zvaničnim internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Turistički vaučeri mogu da se iskoriste za boravak od najmanje pet noćenja van grada, opštine ili mesta prebivališta korisnika, a važe do 1. novembra 2026. godine.

 

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