„Ovo je mesto na kome se susreću inovacione kompanije iz cele Evrope i sveta, razmenjuju najnovija tehnološka rešenja, pronalaze investitori i sklapaju poslovi. Za Srbiju je ovo izuzetno važno, jer Beograd i Srbija već sledeće godine prvi put postaju domaćini GITEX Global događaja, najvećeg tehnološkog sajma na svetu“, naglasio je Čadež i dodao da su u toku pripreme i dogovori o partnerstvima.

Na ovogodišnjem GITEX Europe u Berlinu učestvuje 50 kompanija iz Srbije, među kojima su velike IT i AI kompanije, ali i domaći startapovi.

Čadež je istakao da je posebna pažnja posvećena povezivanju srpskih i nemačkih inovacionih kompanija, kao i pripremama za GITEX u Beogradu.

Prema njegovim rečima, biće predstavljen poseban program za nemačke kompanije, fokusiran na podršku nemačkim kompanijama za partnerstva sa srpskim MSP i IT kompanijama.

„Nemačko udruženje malih i srednjih firmi (BVMW) kroz ovaj program omogućava inovativnim nemačkim kompanijama pokrivanje do 80 odsto troškova učešća na GITEX u Beogradu. To je velika prilika da se dodatno povežu srpski i nemački tehnološki ekosistemi“, rekao je Čadež.

Investitori već pokazuju veliko interesovanje za kompanije iz Srbije, rekao je predsednik PKS i naveo da je sa organizatorima GITEX Europe razmatrano koji su startapovi u fokusu.

„Najviše pažnje investitora koji su ove godine došli na GITEX Europe privukao je upravo jedan startap iz Srbije. Reč je o kompaniji koja se bavi inovativnim rešenjima u oblasti elektromotora, a o tome ćemo više govoriti drugom prilikom“, naveo je Čadež.

Međunarodni sajam tehnologije GITEX Europe 2026 održava se ove godine drugi put u Evropi, a pokrenut je od strane GITEX Global-a, najveće svetske platforme za tehnologiju i startapove, sa ciljem povezivanja globalnih tehnoloških lidera, investitora, vlada i kompanija koje stvaraju nova tržišta digitalne ekonomije.

Nastup Srbije na sajmu GITEX Europe dodatno potvrđuje poziciju domaće privrede kao regionalnog centra za inovacije, veštačku inteligenciju, digitalna rešenja i razvoj startap kompanija, ali i kao uvod u veliki tehnološki događaj koji će naredne godine biti održan u Beogradu.

Na marginama sajma održana je i bilateralna radionica i B2B sastanci u organizaciji Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova. Predstavnici IKT udruženja predstavili su mogućnosti za saradnju i trendove, a najavljen je i GITEX Srbija sledeće godine.