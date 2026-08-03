Dečak A. M. (12) koji je nestao u subotu u Loznici je pronađen, objsvila je njegova majka na Fejsbuku.

"A. je nađen, hvala svima na potrazi i na apelu za pomoć", navela je ona.

Podsetimo, dečak A. M. (12) nestao je u Loznici u subotu, 1. avgusta. On je poslednji put viđen na bazenima u centru grada.

Dečakov nestanak je bio prijavljen u Loznici, a majka je najavila da će nestanak prijaviti i policiji u Beogradu, jer je imala informacije da je dečak viđen juče na Adi Ciganliji, piše Telegraf.