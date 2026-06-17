Mnogi građani Srbije koji su početkom juna otputovali na odmor u Grčku očekivali su sunce i visoke temperature, ali ih je u pojedinim letovalištima dočekalo promenljivo vreme sa kišom i oblacima.

U grupi „Grčka info“ jedna Srpkinja koja trenutno boravi u Nei Poriju podelila je svoje iskustvo i iznenađenje vremenskim prilikama.

– Nei Pori, ovde sam od četvrtka. 2 dana je padala kiša i evo sad opet pada. Nikad ovako nije bilo. Dolazim 3 put za redom u isto doba godine. Ovo leto je baš kišovito..

Njena objava izazvala je brojne reakcije drugih turista, posebno onih koji tek planiraju put ka grčkom primorju.

Kiša usred juna iznenadila turiste

Iako je jun tradicionalno jedan od najpopularnijih meseci za odlazak u Grčku, vremenske prilike ove godine u pojedinim delovima zemlje nisu u skladu sa očekivanjima turista.

Nei Pori je poznat po dugim peščanim plažama i stabilnom letnjem vremenu, a prema klimatskim podacima jun uglavnom donosi prijatne temperature i relativno malu količinu padavina. Prosečne dnevne temperature kreću se oko 23 do 25 stepeni, dok su kišni dani u ovom periodu obično ređi.

Šta pokazuje prognoza?

Prema dostupnim meteorološkim prognozama, narednih dana u Nei Poriju očekuje se promenljivo vreme. Uz sunčane intervale, postoji mogućnost povremenih pljuskova, a pojedini prognostički modeli najavljuju i lokalne grmljavinske nepogode.

Ipak, temperature bi trebalo da ostanu prijatne za boravak na moru, uglavnom između 24 i 27 stepeni, dok je temperatura mora oko 24 stepena, što je sasvim dovoljno za kupanje.

Meteorolozi ističu da su ovakve oscilacije moguće tokom juna, naročito na početku leta, kada se smenjuju topliji vazduh sa Mediterana i svežije vazdušne mase sa severa Balkana.