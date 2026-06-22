Ove godine učenici su postigli nešto bolje rezultate na testu iz matematike i trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosi na završni ispit koji je održan prošle godine.

Prosečan broj poena na završnom ispitu na testu iz matematike je 12.86 poena, što je za oko jedan bod više u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Ministarstva prosvete.

Prosečan broj bodova na trećem testu (svi predmeti) ove godine iznosi 14,74, što je za 0,23 poena više u odnosu na prošlu godinu. Na testu iz geografije prosek bodova iznosi 14,57, na testu iz biologije 13,49, na testu iz istorije prosek bodova je 13,11, na testu iz fizike prosek bodova je 17,18, dok je iz hemije prosek bodova 15,33.

Prosek bodova na ovogodišnjem testu iz maternjeg jezika (srpski i osam jezika nacionalnih manjina) je za 0.88 poena manji u odnosu na prošlu godinu i iznosi 10,67 bodova.

Prosek na testu iz srpskog jezika je 10,68 poena (prošle godine 11,61), iz bugarskog jezika je 7,75 poena (prošle godine 9,78 poena), iz albanskog je 10,27 poena (prošle godine 13,32), iz bosanskog 11,03 poena (prošle godine 9,36), iz mađarskog 9,97 poena (10,42), iz rumunskog 9,18 (prošle godine 9,61), iz rusinskog 13,67 poena (prošle godine 9,87), iz slovačkog 9,50 poena (prošle godine 11,39), a na testu iz hrvatskog jezika je 12,11 poena (prošle godine 9,24 poena).

Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su u nedelju, 21. juna u 21 čas, na portalu Moja srednja škola, što je ranije nego što je to predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja.

Lista opredeljenja za upis u srednju školu (lista želja) moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 23. i 24. juna, dok će objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biti 29. juna.