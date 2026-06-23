Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri UN Andrej Meljnik na sednici Saveta bezbednosti, sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini.

"Ukrajina je spremna za direktne pregovore sa Rusijom radi postizanja pravednog i trajnog mira u skladu sa Poveljom UN. Ali, naše strpljenje nije neograničeno", rekao je Andrej Meljnik, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, Ukrajina je tokom proteklih 15 meseci više puta pozivala Savet bezbednosti UN da usvoji rezoluciju o potpunom i bezuslovnom prekidu vatre.

"Nažalost, ispružena ruka Ukrajine je ostala da visi u vazduhu", rekao je Meljnik.

Prema njegovim rečima, ako Savet bezbednosti nastavi da zauzima stav "sačekaj i vidi", Ukrajina bi mogla da preispita svoj predlog.

"Ne mogu isključiti mogućnost da Ukrajina preispita i promeni svoju ponudu. Prekid vatre duž same linije fronta je već veliki kompromis", dodao je on.

Poruka Putinu

Obraćajući se ruskom predstavniku, pozvao je Moskvu da povuče trupe sa okupiranih teritorija Ukrajine.

"Nikada nećete moći da držite okupirane zemlje. Nikada. Zato što što pre izađite iz Ukrajine pre nego što bude prekasno", rekao je stalni predstavnik Ukrajine pri UN.

Sa druge strane, zamenica stalnog predstavnika Rusije pri UN Ana Jevstignejeva rekla je da Rusija negira optužbe u vezi sa navodnim nedavnim napadom ruskih snaga na Kijevsko-pečersku lavru.

Moskva odbacila optužbe

Prema njenim rečima, Rusija ne napada civilnu infrastrukturu.

"Štaviše, nismo mogli da gađamo Kijevsko-pečersku lavru koja predstavlja svetinju za sve pravoslavne hrišćane. Odlučno odbacujemo optužbe protiv nas", rekla je Jevstignejeva.

Takođe je navela da su materijali koje je predstavio kijevski režim o navodnoj upotrebi bespilotne letelice "geranj" na tu svetinju - "još jedan propagandni trik".

Ona je rekla da video-snimci, koje su objavili očevici, ukazuju na potpuno drugačiju sliku, odnosno da je crkva oštećena kao rezultat nespretnog pokušaja ukrajinske protivvazdušne odbrane da presretne rusku hipersoničnu raketu "cirkon".