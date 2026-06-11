Društvenim mrežama kruži dramatičan snimak za koji se tvrdi da prikazuje ranjenog ruskog vojnika u trenutku kada ukrajinski dron iznad njega ispušta bombu.
-Ukrajinski dron baca bombu na ranjenog ruskog vojnika. Ono što se sljedeće događa čini se nestvarnim - navodi se u opisu snimka.
Na snimku se vidi kako bomba pada tik pored vojnika, dok on ležerno podiže eksplozivnu napravu i baca kao da je obična lopta.
Nekoliko trenutaka kasnije dolazi do eksplozije na udaljenosti od mesta na kojem se nalazio.
- Toliku sirovu hrabrosti čak bi i neprijatelj poštovao - navodi se u opisu snimka.
Međutim, nije navedeno vreme i mesto nastanka ovog snimka, Stoga, informacije koje prate video treba uzeti sa dozom opreza.
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