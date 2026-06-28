Pripadnik Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabalj, Ljubomir Blagojević, preminuo je u petak tokom intervencije, nakon što mu je, prema dostupnim informacijama, iznenada pozlilo prilikom izlaska iz vatrogasnog vozila.

Tragičan događaj potresao je njegove kolege i lokalnu zajednicu, a vest o smrti ubrzo je objavljena i na društvenim mrežama, gde se brojni građani opraštaju od dugogodišnjeg vatrogasca.

Kako je navedeno, intervencija na koju su pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabalj izašli odvijala se u petak oko 14 časova. Tokom izlaska na teren, Blagojević se požalio na loše zdravstveno stanje, nakon čega mu je pozlilo i ubrzo je preminuo, uprkos pokušajima pomoći. Zvanične okolnosti smrti biće naknadno utvrđene, dok se pretpostavlja da je reč o iznenadnom zdravstvenom problemu.

Blagojević je bio dugogodišnji pripadnik vatrogasne službe i važio je za jednog od najiskusnijih članova svog odeljenja.

- Ljubomir je u redove profesionalnih vatrogasaca stupio 20. avgusta 1996. godine. Skoro tri decenije nesebično je služio građanima kao vatrogasac-vozač, ali pre svega kao vatrogasac, uvek spreman da pomogne i stane tamo gde je bilo najteže - saopštile su njegovi saradnici.

Kako navode mediji i poznanici na društvenim mrežama, kolege ga opisuju kao izuzetno odgovornog, hrabrog i posvećenog čoveka, koji nikada nije oklevao da pomogne u najtežim situacijama. Tokom svoje karijere učestvovao je u brojnim intervencijama, od požara i saobraćajnih nesreća do tehničkih intervencija, uvek stavljajući bezbednost građana i kolega na prvo mesto.

- Dobar vatrogasac, dobar čovek. Lično sam ga poznavao. Spasavajući tuđi život, položio je svoj - ostavivši nam primer najveće ljudske hrabrosti i nesebičnosti. Najveći ljudi ne žive samo za sebe. On je to potvrdio svojim delom, žrtvujući sopstveni život da bi neko drugi nastavio da živi. Njegovo herojstvo nije bilo u rečima, već u delu. Otišao je onako kako je i živeo - pomažući drugima. Neka mu je večna slava i hvala. Porodici, prijateljima i kolegama neka Bog podari snagu, a njegovom delu - večno poštovanje - napisao je jedan od poznanika na društvenim mrežama.

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