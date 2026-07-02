Jedan razvedeni 37-godišnji IT stručnjak i direktor kompanije vredne milijarde dolara izazvao je lavinu reakcija nakon što je izneo stroge uslove koje očekuje od buduće supruge.

Prema njegovim zahtevima, partnerka bi trebalo da bude mlađa od 30 godina, devica, neudata, bez prethodnih emotivnih ili intimnih veza i da pripada istoj brahmanskoj kasti. Njegove kriterijume javno je otkrila bračna posrednica Oendrila Kapur, čija je objava ubrzo postala viralna na društvenim mrežama.

Bračna posrednica odbila njegov zahtev

Oendrila Kapur ispričala je da joj se razvedeni muškarac obratio preko agencije za upoznavanje u potrazi za idealnom partnerkom. Iako je uspešan poslovni čovek i diplomac prestižnog IT fakulteta, njegovi zahtevi su je, kako kaže, toliko iznenadili da je odlučila da odbije saradnju.

Kako navodi, insistirao je da buduća supruga nema nikakvu ljubavnu prošlost, da nikada nije bila u braku i da pripada istoj brahmanskoj kasti.

Tvrdio da istraživanja potvrđuju njegove stavove

Muškarac je pokušao da opravda svoje kriterijume tvrdeći da je pročitao istraživanje prema kojem je broj prethodnih partnera kod žene povezan sa većom verovatnoćom nevere.

Međutim, nije umeo da navede o kom se istraživanju radi, niti da pruži bilo kakav dokaz za svoje tvrdnje. Uprkos tome, ostao je pri stavu da želi partnerku bez prethodnog emotivnog iskustva.

Jedna rečenica izazvala najveći bes

Posrednica je potom postavila pitanje zbog čega njegova prošlost ne bi trebalo da bude jednako važna kao prošlost žene.

Njegov odgovor izazvao je najveći šok.

„Zato što sam muškarac“, rekao je bez zadrške.

Oendrila Kapur ističe da upravo taj odgovor najbolje pokazuje dvostruke standarde koje je primetila tokom razgovora.

„Nije problem imati određene želje, već očekivati ono što ni sami ne ispunjavate. Nije tražio kompatibilnost, već garanciju da žena nema nikakvu prošlost. Ali karakter i vrednosti određuju vernost, a ne nečiji ljubavni život pre veze“, objasnila je ona.

Viralna objava pokrenula burnu raspravu

Objava je za kratko vreme postala viralna i prikupila hiljade reakcija.

Među komentarima su se izdvojili:

„Razvedeni bi trebalo da traže druge razvedene.“

„Najveći kritičari često imaju najveće mane.“

„Ovakva drskost je neverovatna.“

„Nije ni čudo što raste usamljenost među muškarcima.“

Priča je izazvala veliku polemiku o dvostrukim standardima, očekivanjima u vezama i tome koliko su pojedini kriterijumi za izbor partnera realni u savremenom društvu.