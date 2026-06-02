Beograd već dve nedelje živi prizore kakvi se retko pamte. I danju i noću hiljade vernika stoje u nepreglednim kolonama ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Na Duhovski utorak patrijarh srpski Porfirije, nakon Svete liturgije, obišao je vernike koji satima strpljivo čekaju u redu, blagosiljajući ih i razgovarajući sa njima.

Kolone se protežu kilometrima, a ljudi stoje u tišini i molitvi, bez obzira na vrućinu i umor.

Patrijarh Porfirije proveo je vreme sa okupljenim narodom, upućujući vernike na značaj vere, smirenja i nade, ali i podsećajući na ljubav Presvete Bogorodice prema svakom čoveku.

- Potrebno je da se ugledamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje Presvete Bogorodice, koja je svojim životom pokazala šta znači potpuno poverenje u volju Božju. Ona je najsigurnija zastupnica roda hrišćanskog pred prestolom Gospodnjim i zato joj se uvek sa verom i nadom obraćamo u našim molitvama, poručio je patrijarh.

On je vernike pozvao da u trenucima straha, neizvesnosti i slabosti izgovore kratku molitvu:

- Presveta Bogorodice, spasi nas.

Patrijarh je istakao da upravo te reči nose ogromnu snagu vere i poverenja u Bogomajku, koja, kako je rekao, nikada ne ostavlja one koji joj iskreno prilaze.

Tokom prethodne noći patrijarh Porfirije ponovo je obišao narod koji je čekao u redu kroz Karađorđev park, Nebojšinu, Skerlićevu i Braničevsku ulicu sve do Autokomande.

Prema procenama, na poklonjenje se čeka oko četiri sata, ali vernici poručuju da ne osećaju ni umor ni iscrpljenost.

Srpska pravoslavna crkva saopštila je da je do sada podeljeno više od 400.000 osveštanih tračica koje su dotakle Pojas Presvete Bogorodice, dok je kroz Hram Svetog Save od unošenja svetinje prošlo čak 478.000 ljudi.

Iz SPC navode da će, po blagoslovu patrijarha Porfirija, biti uložen dodatni napor da u Srbiju stigne još osveštanih trakica kako bi svaki vernik mogao da dobije blagoslov.

Posebnu pažnju izazvao je i gest studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, koji su prethodnih dana pravili kiflice za vernike koji satima čekaju u redu.

Pojas Presvete Bogorodice, prema verovanju, ima posebnu blagodat da pomaže supružnicima koji ne mogu da imaju decu, kao i ljudima koji se bore sa teškim bolestima i životnim iskušenjima.

Ova velika svetinja ostaće u Hramu Svetog Save do subote 6. juna, kada će, nakon svečane službe kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti ispraćena nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori.