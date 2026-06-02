U vreme godišnjih odmora, provale su češće, a provalnici su smislili nove trikove da provere da li je neko na odmoru i da li mogu da krenu u akciju.

Nove metode

Klasični tajni znakovi kojima su se ranije služili lopovi da označe kuće i stanova, danas se sve ređe spominju u policijskim upozorenjima. Umesto njih, kriminalci sve češće koriste mnogo suptilnije metode kako bi proverili da li je neko kod kuće i koliko je neka nekretnina laka za provalu.

Jedan od takvih trikova uključuje upravo kante za smeće. Ako primetite da vaša kanta stoji na neuobičajenom mestu i da je od poslednjeg odvoza otpada prošlo nekoliko dana, što može biti razlog za oprez.

Kako navode nemački stručnjaci za bezbednost, provalnici ponekad namerno pomeraju kante kako bi proverili da li će vlasnik kuće reagovati. Ako kanta ostane dugo na istom "pogrešnom" mjestu, to igovori o tome da u kući nema nikoga ili da su stanari odsutni.

Kamenčići, flajeri, grančice, lepljiva traka...

Provalnici sve češće koriste i druge jednostavne testove kojima se pokušava utvrditi ima li aktivnosti u kući.

Među predmetima koje provalnici navodno ostavljaju nalaze se kamenčići postavljeni ispred ulaznih vrata, reklamni flajeri umetnuti u okvir vrata, grančice ili listovi zaglavljeni u roletama te prozirna lepljiva traka na garažnim vratima.

Ako takvi predmeti ostanu netaknuti duže vreme, to može biti znak da niko ne ulazi u kuću niti je koristi, piše Ruhr24.de