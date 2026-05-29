Da bi testenina ispala kao u italijanskom restoranu, najvažniji trik je da sačuvate malo vode u kojoj se kuvala pasta. Ta mutna voda puna je skroba koji pomaže da sos postane kremastiji, sjajniji i da se bolje “zalepi” za testeninu.

Najbolje funkcioniše kod:

karbonare

pesta

sosova sa sirom ili pavlakom

klasičnog paradajz sosa

Kako se koristi:

Pre ceđenja testenine odvojite jednu šolju vode. Dodajte nekoliko kašika direktno u sos dok mešate pastu. Po potrebi dodajte još malo dok ne dobijete glatku i povezanu teksturu.

Ovaj trik:

sprečava da sos bude suv

daje pasti svilenu teksturu

pomaže da se masnoća i sos bolje povežu

čini da jelo izgleda i ima ukus “restoranski”

Još jedan važan detalj: testeninu nemojte ispirati nakon kuvanja, jer se tako uklanja skrob koji je ključan da se sos lepo uhvati za nju.

Za najbolji rezultat Italijani često završavaju kuvanje tako što testeninu poslednji minut kuvaju direktno u sosu uz dodatak te vode.