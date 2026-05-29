Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji Ministarstvaobjavljenoj na linku https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6a193edf38916, javni poziv je otvoren od 29. maja do 10. jula 2026. godine.

Cilj konkursa je uključivanje domaće kulturne scene u program Ekspa 2027 i predstavljanje savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva Srbije kroz temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Konkursni predlozi mogu da budu iz različitih umetničkih oblasti, kao što su muzički programi, film i audio-vizuelno stvaralaštvo, pozorište, književnost, umetnička igru, uličnaumetnost, vizuelne umetnosti, digitalno stvaralaštvo, arhitektura, performans, kao i kulturno nasleđe Srbije.

Za pojedinačne projekte predviđeno je finansiranje od najmanje 500.000 do najviše 8.000.000 miliona dinara po projektu.

Pravo učešća, prema objavljenom konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, zatim umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi (pod uslovom da je podnosilac pravno lice), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija.

Takođe, svaki subjekat u kulturi koji se javi na konkurs za jednu ili više kategorija učešća može da podnese najviše dve prijave sa nacionalnim ili međunarodnim partnerima.

"Konkurs praktično predstavlja prvi veliki zvanični poziv kulturnoj i kreativnoj sceni Srbije da uzmu učešće u kreiranju sadržaja za Ekspo 2027, kroz projekte koji povezuju umetnost, nauku, tehnologiju, muziku i društveni dijalog", istakla je Bojana Karajović, pozorišni producent i član Saveta za kulturu kompanije EXPO 2027.

Ona navodi da Ekspo 2027 kulturu postavlja kao jedan od centralnih sadržaja specijalizovane izložbe.

"Fokus nije samo na prezentaciji umetnosti, već i na društvenom uticaju kulture. Konkurs promoviše međunarodnui lokalnu saradnju, inovacije i inkluziju kroz kulturne programe, a krajnji cilj konkursa je odabir najreprezentativnijih kulturnih praksi sa lokala koje će biti predstavljene svetu u okviru glavnog programa specijalizovane izložbe", ukazala je Karajović.

Ona je najavila da će od 15. do 17. juna, u periodu od 10 do13 časova, u kancelarijama kompanije EXPO 2027 Beograd biti organizovane konsultacije za sve zainteresovane za učešće na konkursu, u kojima će, pored članova Saveta za kulturu kompanije EXPO 2027, učestovati svi organizatori konkursa.

"Želimo da ovaj konkurs bude otvorena platforma za celokupnu kulturnu i umetničku scenu Srbije, u kojoj svi podnosioci prijava imaju jednake šanse da svojim idejama postanu deo programa Ekspa 2027 Beograd", zaključila je Karajović.

Konkursna dokumentacija sa svim detaljima i uslovima za prijavu dostupna je na zvaničnom veb sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije.