Ali bivša hostesa Žizel Asueta tvrdi da iza glamura često stoje veoma neobični zahtevi milijardera i pravila koja posada mora da poštuje bez pogovora.

„Nije ni blizu onoga što ljudi zamišljaju“

Žizel, koja je godinama radila na superjahtama, postala je viralna nakon što je javno progovorila o iskustvima iz industrije luksuznih plovila.

Kako kaže, posao zaista donosi velika putovanja i dobru zaradu, ali svakodnevica često ume da bude veoma naporna i neprijatna.

Bizarni zahtevi milijardera

Prema njenim rečima, pojedini bogati gosti imali su potpuno neverovatne prohteve.

Među njima su bili:

specijalna flaširana voda čak i za kupanje

luksuzni jelovnici za kućne ljubimce

stalno prisustvo osoblja tokom obroka

Jedan gost, kako tvrdi, insistirao je da hostesa stoji u uglu prostorije i posmatra ga dok večera.

„Nikada ne smete da kažete NE“

Žizel tvrdi da je jedno od glavnih pravila rada na superjahtama potpuno ispunjavanje želja gostiju.

„Svaki zahtev mora da se ispuni, osim ako ne ugrožava posadu ili nije intimne prirode“, objasnila je.

Upravo zbog toga mnogi članovi osoblja rade pod konstantnim pritiskom.

Stroga pravila izgleda i ponašanja

Pored zahtevnih gostiju, posada mora da vodi računa i o fizičkom izgledu.

Kako kaže Žizel, vlasnici jahti žele da osoblje:

izgleda atraktivno

bude u vrhunskoj formi

ostavlja utisak luksuza

Zbog toga mnogi ovaj posao opisuju kao veoma iscrpljujuć, uprkos glamuru koji se vidi na društvenim mrežama.

Ipak, kaže da joj je posao promenio život

Uprkos svemu, Žizel tvrdi da je rad na jahtama za nju bio ostvarenje sna.

Posao joj je omogućio da obiđe neke od najlepših mesta na svetu i dobro zaradi, ali priznaje da luksuz koji ljudi vide sa strane često nema mnogo veze sa realnošću iza kulisa.