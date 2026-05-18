Može li prezime da otkrije finansijsku sudbinu porodice? Prema numerologiji, odgovor je – da. Veruje se da svako ime i prezime nose posebnu vibraciju koja može da ukaže na karakter, talente, životni put, ali i potencijal za sticanje bogatstva.

Numerolozi smatraju da broj skriven u prezimenu otkriva energiju cele porodične loze, uključujući odnos prema novcu, uspehu i poslovnim prilikama.

Kako da izračunate broj svog prezimena

Postupak je jednostavan i zasniva se na Pitagorinom numerološkom sistemu. Svakom slovu dodeljuje se određeni broj, nakon čega se svi brojevi sabiraju dok ne dobijete jednocifren rezultat.

Pitagorina tabela:

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R

Slova sa kvačicama svode se na osnovna slova, pa se, na primer, Ć računa kao C.

Primer:

Prezime „Jovanović“:

J(1) + O(6) + V(4) + A(1) + N(5) + O(6) + V(4) + I(9) + Ć/C(3) = 39

3 + 9 = 12

1 + 2 = 3

Numerološki broj prezimena „Jovanović“ je 3.

Brojevi koji se povezuju sa bogatstvom

Broj 8 – Simbol moći i novca

Osam se u numerologiji smatra brojem ambicije, uspeha i finansijske snage. Porodice sa ovom vibracijom često imaju talenat za biznis, rukovođenje i stvaranje bogatstva koje traje generacijama.

Broj 6 – Stabilnost i siguran prosperitet

Šestica simbolizuje odgovornost, harmoniju i porodične vrednosti. Ljudi sa ovom energijom često uspevaju kroz porodične poslove, nekretnine, ugostiteljstvo ili kreativne profesije.

Broj 3 – Kreativnost koja donosi novac

Trojka je povezana sa komunikacijom, harizmom i talentom. Ove porodice često privlače uspeh kroz umetnost, medije, marketing ili poslove koji zahtevaju kreativnost.

Broj 1 – Lideri koji sami grade bogatstvo

Jedinica simbolizuje inicijativu, hrabrost i preduzetnički duh. Ljudi sa ovom vibracijom retko čekaju prilike – oni ih stvaraju sami.

Broj 5 – Novac kroz promene i rizik

Petica donosi energiju slobode, trgovine i inovacija. Ove porodice često profitiraju kroz putovanja, moderne poslove i brzo prilagođavanje trendovima.

Broj 9 – Humanost sa „Midinim dodirom“

Iako nije klasičan broj bogatstva, devetka se povezuje sa velikodušnošću i velikim životnim ciljevima. Veruje se da upravo pomaganje drugima ovim porodicama često donosi obilje i uspeh.