U Konkursu su, osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, navedeni svi važni podaci o školama čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broju učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora kandidata.

Sastavni deo Konkursa su i prijava za upis i lista opredeljenja, na čijem spisku može da bude navedeno najviše 20 obrazovnih profila, potencijalnih budućih zanimanja.

Kako se navodi, istovremeno sa Konkursom, Prosvetni pregled objavio je i Informator, koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja i u kome se nalaze informacije o orijentacionom broju bodova neophodnih za upis u određenu obrazovno-vaspitnu ustanovu u poslednje tri godine.

Cena Konkursa je 495, a Informatora 385 dinara i osim u knjižarama mogu da se naruče i pouzećem, prenosi Tanjug.

