"Verovatnije je da bi jedna članica NATO-a, verovatno u baltičkom regionu, mogla biti napadnuta kako bi se testirao odgovor Saveza", rekao je Koudelka tokom bezbednosne konferencije održane u češkom parlamentu.

Koudelka, koji predvodi češku Bezbednosno-informativnu službu (BIS), ocenio je da Evropi trenutno ne preti scenario totalnog rata kakav se vodi u Ukrajini, ali je upozorio na mogućnost manjih i ciljanih provokacija.

Kako prenosi Anadolu Agency, on je naglasio da zemlje Zapada moraju pokazati jedinstvo i spremnost za odbranu kako bi odvratile eventualnu rusku agresiju.

"Potrebno je nedvosmisleno pokazati jedinstvo i spremnost na odbranu jer je to jedini način da se ruski agresor odvrati od ove veoma opasne avanture", rekao je on.

Istovremeno je upozorio da ne treba ni nekritički verovati porukama iz Moskve, ali ni reagovati panično na svaku pretnju.

Baltičke države već duže vreme upozoravaju na rast bezbednosnih rizika u regionu, uključujući incidente sa dronovima, ometanje GPS signala i vojne provokacije u blizini granica NATO-a.





Ode sve u Krasni Liman

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su od početka dana ruske snage izvele 65 napada duž linije fronta, dok se borbe nastavljaju na više pravaca, posebno u Donjeckoj oblasti i pograničnim regionima.

U operativnom izveštaju objavljenom danas u 16 časova navodi se da ruska artiljerija nastavlja granatiranje pograničnih područja u Sumskoj i Černigovskoj oblasti.

Prema navodima ukrajinske vojske, u severnom pravcu prema Slobožansku i Kursku zabeležena su dva sukoba, dok su ruske snage izvele čak 49 artiljerijskih udara na naselja i položaje ukrajinskih trupa, uključujući i upotrebu višecevnih raketnih sistema.





Najžešće borbe kod Pokrovska i Guljajpolja

Ukrajinski Generalštab navodi da su ruske snage četiri puta pokušale proboj na južnom slobožanskom pravcu, u oblastima Liman, Ohrimivka i Kolodjazne.



Na kupjanskom pravcu ruske trupe su tri puta pokušale napad kod Kivšarivke, Podola i Borisivke, dok se jedna borba i dalje vodi.

Borbe su nastavljene i na limanskom pravcu, gde je zabeleženo sedam sukoba u oblastima Novoselivka, Drobjiševo, Stavki, Torske i drugih naselja.

Ukrajinska vojska tvrdi da je odbila četiri ruska pokušaja napredovanja kod Krive Luke, Zakitnog i Raj-Oleksandrivke na severjanskom pravcu.

Na pokrovskom pravcu ruske snage su od početka dana čak 25 puta pokušale napade na ukrajinske položaje kod Viljnog, Kutuzivke, Rodinskog, Ševčenka, Novoukrainke i drugih naselja.

Generalštab Ukrajine navodi i da je na guljajpoljskom pravcu odbijeno deset ruskih napada, dok su borbe u pojedinim zonama i dalje u toku.