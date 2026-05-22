Naime, klasici su tokom prošle godine bili među najpretraživanijim književnim pojmovima na Guglu i tu po svoj prilici nameravaju i da ostanu!

Dakle, u trenutku kada živimo bombardovani plitkim i brzim sadržajem na sve strane, preko video formata do tekstova koje zaboravimo gotovo odmah nakon čitanja, milioni ljudi širom sveta ponovo su počeli da čitaju Dostojevskog, Džejn Ostin, Orvela i druge velike klasike. A kada kažemo ljudi, mislimo pre svega mladi ljudi. Kako je ovo moguće? Pitanje je validno i na mestu, a obrazloženje isto tako. Pre svega, dogodilo se sledeće. Naime, knjige koje su decenijama važile za obaveznu školsku lektiru (ujedno i ne naročito omiljenu literature za razbribrigu) postale su viralne na TikToku i predmet ozbiljnih diskusija na BookToku i Instagramu. Što je došlo iz jedne jedne mnogo dublje potrebe savremenog čoveka.

U vremenu beskonačnog skrolovanja, kratkih videa, generisanog sadržaja i stalne digitalne buke, publika počinje da traži nešto što deluje opipljivije i na kraju dana ljudskije. Klasici su onda sasvim logična adresa. Nova geenracija ljubitelja klasika, nije tu zbog nostalgije ili želje da deluju obrazovanije, porivi su dublji. U ovoj vrsti štiva pronalaze dubinu, pre svega moralnu i emocionalnu složenost koja ponire u samu srž ljudskosti, od vajakda. Knjige koje su pisane sa idejom da se čovek, kao i svet u kome živimo bolje razume. Ovo je bila prevashodna namera, bez ikakve ideje o instant hitu, koji će postati omiljeni sezonski naslov i na taj način nekome doneti slavu. Klasici su pisani iz potrebe.

Ovaj veliki i važan trend, Vulkan izdavaštvo prati sa velikim zadovoljstvom. Tako su u poslednjih nekoliko meseci predstavljena nova i luksuzno opremljena reizdanja brojnih velikih klasika, a interesovanje čitalaca u Srbiji je pokazalo da velike priče nikada ne gube svoju snagu. Pod motom „Velike priče nikad ne stare”, Vulkan trenutno organizuje specijalnu akciju koja traje do 24. maja u ponoć, tokom koje su svi Vulkan klasici sniženi 30 odsto. Na taj način klasici ponovo dolaze do novih generacija čitalaca, ali i do onih koji žele da se vrate knjigama koje su obeležile čitave epohe. Zašto baš Dostojevski?

Društvene mreže, posebno BookTok, odigrale su neočekivano važnu ulogu u ovom fenomenu povratka klasika na velika vrata.U slučaju Dostojevskog viralnu popularnost doživela je njegova novela Bele noći, a potom i redom, sva dela ovog čuvenog pisca. Stil pisanja je sirov, psihološki intenzivan i gotovo opsesivno usmeren na unutrašnje konflikte čoveka. Njegovi junaci pate duboko, sumnjaju bez zadrške, preispituju sebe i svet oko sebe. Anksioznost u svojoj sirovoj formi, prikazana otvoreno i krajnje iskreno. Dok su usamljenost i egzistencijalni nemir u delima Dostojevskog, i te kako bliski senzibilitetu mlađih generacija. Unutrašnje kriza čoveka prikazana je ogoljeno, kod svih klasičara.

Zato se na ovom spisku nalaze i Dikens, Džejn Ostin, Gogolj, sestre Bronte, autori koji sa razlogom ne umiru. Čovek se, bez obzira na epohu, uvek vraća pričama koje govore istinu o ljudskom iskustvu.

Specijalna akcija na sva izdanja Vulkan klasika traje do 24. maja u ponoć, uz 30 odsto popusta, a svi naslovi dostupni su na sajtu Vulkan izdavaštvo i u knjižarama širom Srbije.