Prema prognozi RHMZ-a, do kraja dana na severu zemlje zadržaće se pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Na istoku i jugoistoku mogući jači pljuskovi i grad

Meteorolozi navode da poslepodne na istoku i jugoistoku Srbije lokalno može doći do izraženijih pljuskova praćenih gradom.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

Na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm.

Slede sunčani i topliji dani, temperatura ide do 31 stepen

U nedelju se u većem delu Srbije očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom biće uglavnom na jugozapadu, jugu i istoku zemlje, dok su poslepodne izolovane padavine moguće i u centralnim krajevima.

Najniža temperatura biće od 10 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Prema izgledima vremena do kraja maja, Srbiju očekuje stabilnije i toplije vreme uz dosta sunčanih intervala. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom biće retka i izolovana pojava.

Od ponedeljka do srede maksimalne temperature kretaće se od 28 do 31 stepen Celzijusa, nakon čega se očekuje blagi pad temperature.