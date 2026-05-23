Prema podacima "Batuta", najveći broj obolelih i dalje je zabeležen među decom, posebno u uzrastu do četiri godine, kao i kod dece od pet do 14 godina.

Tokom iste nedelje registrovano je i 9.740 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 788,30 na 100.000 stanovnika, što je takođe nešto više nego prethodne sedmice.

Institut je saopštio da u tom periodu nije potvrđen nijedan laboratorijski slučaj infekcije virusom gripa u Srbiji.

Iz "Batuta" navode da epidemiološki pokazatelji pokazuju da je grip u Srbiji trenutno na osnovnom, vanepidemijskom nivou, dok je aktivnost virusa ispod epidemijskog praga, uz stabilan trend širenja.

"Batut" podseća da je epidemiološki nadzor nad gripom za sezonu 2025/2026 počeo 29. septembra prošle godine i da se kontinuirano prati epidemiološka, klinička i virusološka situacija na teritoriji Srbije.