Sitno se odbrojava do početka berbe malina širom zapadne Srbije, ali voćare ove godine ne brine samo pitanje otkupne cene. Dodatnu neizvesnost unela je vest da je u malini iz Srbije, izvezenoj u Nemačku, pronađen virus hepatitisa A.

Dr Aleksandar Leposavić iz čačanskog Instituta za voćarstvo kaže da je ova situacija veoma neprijatna za srpske proizvođače, naročito imajući u vidu da domaća proizvodnja maline poslednjih godina stagnira.

– Vest da je u malini iz Srbije izvezenoj u Nemačku pronađen virus hepatitisa A prilično je neprijatna situacija po srpske proizvođače, uzevši u obzir i činjenicu da domaća proizvodnja ovog voća poslednjih godina stagnira – rekao je Leposavić.

On ističe da tvrdnje po kojima su sami proizvođači odgovorni za pojavljivanje nedozvoljenih supstanci u malinama nisu na mestu.

– Naši proizvođači u 99 odsto slučajeva sprovode principe dobre proizvođačke prakse. Što se tiče standarda i u primarnoj proizvodnji i u hladnjačama, Srbija je još uvek broj jedan u svetu. Mi veoma vodimo računa u primarnoj proizvodnji – rekao je Leposavić.

Prema njegovim rečima, ne treba se oslanjati na uvoz, pakovanje i reeksport kao model kojim bi Srbija trebalo da zadrži poziciju na svetskom tržištu.

- Treba insistirati na našoj proizvodnji i proizvoditi u našim agroekološkim uslovima, jer to je ono što naši kupci traže - naglasio je on.

Leposavić je podsetio da je prethodne godine proizvedeno rekordno niskih 18.000 tona maline, što je mnoge kupce usmerilo ka drugim tržištima.

- Veliki broj naših kupaca je rešenje potrebe za malinom našao na nekim drugim destinacijama. Naši uvoznici, odnosno reeksporteri, našli su priliku da se opskrbe potrebnim količinama maline i na taj način upotpune svoju ponudu - naveo je Leposavić.

Kako kaže, to može da napravi dodatne probleme, ne samo kada je reč o hepatitisu A.

- Pre desetak dana imali smo problem sa isporukom maline u Francusku u kojoj je pronađena nedozvoljena koncentracija kadmijuma. Sveukupno gledano, prilično neprijatna i nelagodna situacija pred početak berbe - rekao je Leposavić.

On naglašava da je Srbija dugogodišnji lider u proizvodnji maline, pre svega po kvalitetu, i da se mora učiniti sve da se ta pozicija sačuva.

- Sve te uvezene količine koje se miksuju i pakuju u našim hladnjačama treba da budu propisno kontrolisane. Mi imamo protokole, imamo akreditovane referentne laboratorije koje treba da rade svoj posao da nam se ne bi dešavale ovakve situacije - istakao je Leposavić.

Prema njegovim rečima, najvažnije je da se utvrdi da li je sporna malina domaća ili uvezena pa reeksportovana.

- Treba sve nedoumice otkloniti, da li je to naša malina ili uvezena pa reeksportovana, i otkloniti tu traljavost. Kupci hoće da znaju odakle je voće i na koji način je proizvedeno i to treba u potpunosti da bude ispoštovano - kazao je Leposavić.

On dodaje da Srbija ima procedure, kontrole i laboratorije, ali da je važno da svako u lancu uradi svoj deo posla.

- Da nalazi budu dostupni svima, da ne bude nedoumica od koga je, šta je, na koji način i zbog čega je došlo do toga do čega je došlo. Rešenja postoje, samo ih treba ispoštovati - zaključio je dr Aleksandar Leposavić.

