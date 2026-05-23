Građani Savskog venca danas mogu bez uputa da obave dermatološki pregled i ultrazvuk štitne žlezde, ali je neophodno da se prethodno zakažu. - Dermatološki pregled su od velike važnosti u ovom periodu. Mladeži su benigne, dobroćudne, okruglaste promene na koži. Karakteriše ih tamnija boja, od ružičaste, preko svetlo kestenjaste, do tamnobraon boje i mogu biti u ravni sa kožom ili blago uzdignuti. Mladeži su u osnovi benigne, bezopasne promene, ali u retkim slučajevima mogu postati maligne - rekao je za Tanjug direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnica Srbije" prim. dr Vlado Batnožić.

On je dodao da je potrebno da se nadgledaju, jer bi uočavanje promena moglo da bude važan korak u dijagnozi malignog melanoma na vreme.

Melanom se ne razvija uvek od postojećih mladeža, često započinje u blizini ili pored mladeža ili drugih tamnijih delova kože. Manje od 30 odsto melanoma se javlja na mladežu, objasnio je prim. dr Batnožić.

- Prevencija podrazumeva da se izbegava solarijum, u intervalu od 12 do 16 sati da se ne izlaže suncu intenzivno, da se koriste kreme sa zaštitnim UV faktorom većim od 30 i, naravno, samopregled postojećih i novonastalih mladeža - rekao je prim. dr Batnožić.

Drugi preventivni pregled koji građani Savskog venca mogu da zakažu u subotu je ultrazvuk štitne žlezde. Štitna žlezda je locirana u prednjem delu vrata i u obliku je leptira. Njena funkcija je da proizvodi hormone koji regulišu funkcionisanje čitavog organizma, a ako je nivo ovih hormona prenizak ili previsok tada se javljaju problemi, naglasio je prim. dr Batnožić.

- Ultrazvuk predstavlja siguran i bezbolan pregled i ne koristi zračenje. Vrlo je čest slučaj da se na štitnoj žlezdi pojave čvorići koji se mogu opipati rukom ali se UZ koristi za procenu čvorova koji su pronađeni tokom rutinskog pregleda. Većina ovih čvorova su benigdni a manji deo njih su pravi tumori štitne žlezde", istakao je prim. dr Batnožić.

On je dodao da ovaj pregled ne zahteva nikakvu pripremu osim da vrat bude oslobođen od odeće i nakita.

