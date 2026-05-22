Evrozona ulazi u period značajnih promena kada je reč o izgledu i strukturi novčanica evra. Evropska centralna banka pokrenula je projekat redizajna koji bi trebalo da donese potpuno novu seriju novčanica, sa savremenijim rešenjima i ažuriranim vizuelnim identitetom.

Jedna od odluka koja je izazvala najviše pažnje odnosi se na novčanicu od 500 evra, koja više neće biti deo nove serije. Ovaj apoen se godinama nalazi u fokusu regulatora zbog mogućnosti zloupotrebe u neformalnim finansijskim tokovima, pa je ukidanje njegove buduće štampe deo šire strategije za jačanje kontrole i transparentnosti u platnom sistemu.

Iako se više neće proizvoditi nove novčanice od 500 evra, postojeće neće izgubiti svoju vrednost. Građani koji ih već imaju mogu nastaviti da ih koriste kao i do sada, jer ostaju zvanično priznato sredstvo plaćanja bez vremenskog ograničenja.

Proces redizajna evra trenutno je u završnoj fazi priprema. Evropska centralna banka je raspisala konkurs za grafička rešenja, a odabrani dizajneri rade na finalnim predlozima koji će biti razmatrani na nivou stručnih tela i Upravnog saveta ECB-a.

Nakon izbora konačnog dizajna i tehničkih detalja, očekuje se predstavljanje nove serije novčanica, što će označiti jednu od najvećih promena u evropskom monetarnom sistemu u poslednjih dvadeset godina.

Ovaj potez deo je šire politike modernizacije evra, koja ima za cilj da unapredi bezbednost, smanji rizike od zloupotreba i prilagodi valutu savremenim finansijskim tokovima, uz zadržavanje stabilnosti postojećih sredstava plaćanja, piše Blic.