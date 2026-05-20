U okviru prostora EXPO PLAYGROUND na Beogradskom sajmu, danas je održan zajednički događaj Saveza MNRO Srbije i Saveza distrofičara Srbije, posvećen jubilejima udruženja članica Saveza MNRO Srbije i obeležavanju Nedelje borbe protiv distrofije.

Skup je okupio predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom, državnih institucija, stručnjake i brojne goste, sa ciljem unapređenja saradnje i ukazivanja na značaj podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Program je otvoren registracijom učesnika i pozdravnim obraćanjima predstavnika organizatora i institucija. U uvodnom delu prisutnima su se obratili predstavnici Saveza MNRO Srbije, kao i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Biljana Barošević, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koja je i sama prisustvovala ovom događaju, istakla je da ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja svakodnevno osluškuje potrebe naših saveza i udruženja i njihovih članova.

- Upravo iz tih razgovora i posvećenosti radu na terenu rodila se ideja da u Expo Playground-u održimo i obeležimo Nedelju borbe protiv distrofije - rekla je ona pa dodala:

Savez MNRO, koji naredne godine obeležava 65 godina postojanja, zajedno sa Savezom distrofičara Srbije obeležava ovaj značajan događaj. Ono što je posebno važno jeste da su danas ovde, u Expo Playground-u, predstavnici udruženja iz cele Srbije, navela je pomoćnica ministra.

Budžet Ministarstva ove godine je najveći do sada i uvećan je za 11 odsto, kako bismo organizovali ovakve i slične okrugle stolove, radionice i sproveli sve aktivnosti značajne za osobe sa invaliditetom, rekla je Barošević.

Savez MNRO Srbije, kao jedan od najvećih saveza koji u svom sastavu ima 28 lokalnih organizacija širom Srbije, ove godine obeležava značajne jubileje, ne samo saveza već i lokalnih udruženja. Sredstva koja su opredeljena namenjena su upravo radu lokalnih udruženja i njihovih članova.

- Kada je reč o Savezu distrofičara Srbije, on u svom sastavu ima 15 lokalnih udruženja. Budžet je ove godine takođe povećan i obezbeđena su značajna sredstva za sprovođenje zajedničkih aktivnosti važnih za savez i lokalna udruženja - rekla je ona.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti svakako je šahovski turnir u Kruševcu, kao i liga koja se organizuje u saradnji sa Šahovskim sportskim savezom. Radimo na inkluziji i ponosni smo na događaje koji su već prepoznati ove godine i koji se realizuju u susret Expo 2027, dodala je Barošević.

Tokom događaja održani su paneli posvećeni obrazovanju bez barijera, socijalnoj uključenosti, društvenom životu i ekonomskom osnaživanju osoba sa invaliditetom. Poseban akcenat stavljen je na značaj podrške porodicama, pristupačnosti i stvaranja jednakih mogućnosti u svim oblastima društva.

U okviru programa obeleženi su značajni jubileji udruženja članica Saveza MNRO Srbije, među kojima su godišnjice rada udruženja iz Užica, Požarevca, Vrnjačke Banje, Beograda i drugih gradova. Predstavljeni su rezultati dugogodišnjeg rada organizacija i njihov doprinos unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Na događaju je istaknuta i važnost inicijativa usmerenih ka zaštiti prava osoba sa intelektualnim invaliditetom, kao i potreba za daljim jačanjem saradnje između institucija, organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica.

Skup je završen u prijateljskoj atmosferi uz posluženje i neformalno druženje učesnika.

