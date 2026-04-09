Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević poručio je danas, povodom 27 godina od početka bitke na Košarama, da Srbija ne zaboravlja heroje sa Košara i da će njihova borba ostati urezana u srcu svakog Srbina.

"Kažu ljudi da svaki čovek umire dva puta, jednom kada se prekida taj zemaljski život i za one koji veruju u Gospoda Boga počinje večni, i kažu da postoji jedna druga, teža, gora smrt, a to je smrt kada oni koji umru budu zaboravljeni. Mi smo bili na putu da se zaborave svi oni koji su, suštinski, besmrtni", naveo je Vučević na Instagramu.

Kako dodaje, ''pošto smo ćutali gotovo su nas ubedili da treba da se stidimo onih koji su bili najhrabriji i najbolji, a onda su oni koji su bili manje hrabri ili su imali više sreće, hteli da nam nametnu da mi one najodvažnije treba da zaboravimo''.

"Heroje sa Košara ne zaboravljamo, njihova borba ostaće urezana u srcu svakog Srbina, učićemo srpsku decu da su oni simbol patriotizma i u sećanju na njih stasavaće nove generacije mladih patriota", poručio je Vučević.

Bitka na Košarama počela je na Veliki petak, 9. aprila 1999. godine, sedamnaestog dana NATO agresije na Srbiju odnosno SRJ.