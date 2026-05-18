U Srbiji će u ponedeljak, 18. maja, ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost, navodu se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana danas će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 22.

U Beogradu će ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša oko 21.

Od 20. maja povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom

Prema prognozi za idućih sedam dana, u utorak (19. maja) očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde su mogući kiša ili pljuskovi.

Od srede (20. maja) do kraja perioda promenljivo, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena, na istoku i do 26 stepeni, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO