U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, ali se već posle podneva na jugozapadu zemlje očekuje promenljiva oblačnost uz moguću kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, dok će najviša dnevna temperatura biti od 20 do 23 stepena.

Prema najavi RHMZ-a, do subote će postepeno biti sve toplije, ali se od petka očekuje nestabilnije vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U petak i subotu temperature će u većini mesta dostizati od 22 do 26 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da će do kraja sedmice vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz čestu pojavu pljuskova sa grmljavinom širom Srbije.

Od nedelje sledi promena vremena i pad temperature, pa će građane nakon nekoliko toplijih dana ponovo sačekati svežije vreme.

"Spremite se za munje i gromove"

A kako kaže meteorolog Ivan Ristić, južnije od Save i Dunava, dakle južnije od Beograda, ima dosta konvekcije, dosta oblaka koji uslovljavaju i kišu i grmljavinu.

"Ima i grada, još uvek to nije onaj ogroman, opasan grad od 3, 4, 5 cm. U Vrnjačkoj Banji i još nekim mestima širom Srbije padao je grad i onda je sve zabelelo kao da je pao sneg. Ko putuje južnije sad trenutno neka vodi računa, može da uleti u oluju, u mestima gde je nepogoda, duva i jak vetar, tako da treba obratiti pažnju", savetuje meteorolog za Blic TV.

Kako dodaje, oblaci stižu polako iz Hrvatske sa zapada.

"Nije to baš toliko opasno, ali biće kiše. Evo, već počinje u Vojvodini, u Beogradu ovo pomalo promiče. Biće sad sve više i više kiše do kraja dana, tako da - ponesite kišobrane. Biće i grmljavine. Mislim da će biti za nijansu malo manje nego juče, što je bilo i i jutros, ovo što je grmelo u Beogradu, ali spremite se i na munje i gromove", kaže Ristić.

Sneg na Kopaoniku

Kako kaže Ristić, Srbiju nije pogodila superćelijska oluja

"Nije tog obima. To opet treba da bude temperatura mora, Jadranskog, blizu 30°. Znamo da je sad još uvek ono relativno hladno, 18° otprilike. Mora tu mnogo, mnogo još toplote da bude da da bi došla superćelijska, prava oluja. Ovo je front sa severozapada, prolazi hladan vazduh kroz Bečka vrata i donosi zahlađenje. Najviše zahlađenje će osetiti, na primer, Kopaonik. Večeras može tamo poneka pahulja da da promakne. Temperatura će pasti i opet ispod nule večeras na Kopaoniku, tako da ko je tamo, neka se pripremi za opet za taj zimski dan. A nama će biti onako relativno prijatno. Znači, temperatura oko 15, 16, 17° danas, onako jedan prolećni lep dan", zaključuje Ristić.