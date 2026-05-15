Hirurg i stručnjak za bolesti pankreasa prof. dr Dejan Radenković izjavio je da novi model veštačke inteligencije (AI) REDMOND, koji može da prepozna rak pankreasa i do tri godine pre nego što se bolest zvanično dijagnostikuje, znači da se u budućnosti mogu operisati pacijenti u fazi kada je stopa preživljavanja drastično veća, i ocenio da ovo može biti revolucionarna stvar u hirurgiji.



Radenković je za Tanjug rekao, govoreći o ovom modelu veštačke inteligencije koji je razvijen u saradnji istraživača sa klinike „Majo“ i Centra za rak MD Anderson, Univerziteta u Teksasu, da je ovaj način ranog otkrivanja predispozicije za karcinom pankreasa limitiran za jako mali broj ljudi.

- Postavlja se pitanje kome ćemo ovo da radimo, ali ako ga otkrijemo na vreme, sigurno će značiti i doneti revolucionarnu stvar u hirurgiji. Još uvek se ne zna do kraja kako će ovaj model funkcionisati, radiće se skeniranje organizma ili magnetna rezonanca, videćemo još na koji način. Suština je da će on biti određen za zaista mali broj ljudi koji imaju predispoziciju za karcinom pankreasa - naveo je on.

Na pitanje da li se slaže s optimizmom istraživača da će rak pankreasa prestati da bude jedan od vodećih uzroka smrti do 2030. godine zahvaljujući ovoj tehnologiji, Radenković je ocenio da je to preuranjena izjava i pomalo senzacionalistička, ali ostaje da se vidi kakav će biti rezultat u budućnosti.

Odgovarajući na pitanje šta sve utiče na nastanak raka pankreasa i koliki je procenat ovog karcinoma zapisan u našim genima, a koliko je posledica faktora na koje možemo uticati, Radenković je istakao da je pušenje jedini poznati faktor rizika za nastanak karcinom pankreasa, delimično i ishrana.

Kada je reč o dijabetesu, Radenković je rekao da iako još uvek ne postoje dokazi da dijabetičari imaju veću šansu za nastanak karcinoma pankreasa, postoje dokazi da kada se dijabetes pogorša, onda može nastati rak pankreasa.

- Ako neko ima preko 60 godina, nema genetsku predispoziciju, a naglo mu se stvori dijabetes, onda to može biti jedan od znakova za nastanak karcinoma pankreasa - objasnio je on.

Govoreći o situaciji u Srbiji kada je u pitanju rak pankreasa, Radenković je rekao da je trend u Srbiji sličan kao i u Evropi, s obzirom na to da oko 1.500 ljudi godišnje oboli od karcinoma pankreasa.

Kako je naveo, ti pacijenti se dele u podgrupe - one koji se mogu operisati, one kod kojih operacija nije moguća, one koji idu na hemioterapiju i kod kojih hemioterapija može da smanji stadijum bolesti kako bi ti pacijenti iz neoperabilnog stanja prešli u operabilno.

