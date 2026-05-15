U reagovanju srpskog ministarstva navodi se da crnogorsko ministarstvo time zadaje nepotreban udarac međudržavnim odnosima, ističući da je predsednik Vučić, koristeći svoje neotuđivo pravo da iznese sopstveno mišljenje nijednu ružnu reč nije uputio na račun ili u vezi sa Crnom Gorom.

"Izneo je sasvim legitiman i ni po čemu uvredljiv stav, da ne želi da slavi razdvajanje dve bliske i bratske države. Sa žaljenjem konstatujemo da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i dalje pribegava retorici koja ne doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa i međusobnom poštovanju dve međusobno priznate, suverene države", ističe se u reagovanju srpskog ministarstva.

U Ministarstvu podsećaju da je Srbija 2006. godine, posle referenduma u Crnoj Gori, bez ikakvog odlaganja i u potpunosti priznala nezavisnost Crne Gore i uspostavila diplomatske odnose. Dodaje se da je time Srbija jasno pokazala da poštuje i da ne dovodi u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet niti evropski put Crne Gore.

"Međutim, to ne znači da Srbija treba da ćuti pred pokušajima da se istorijska istina i činjenice izbrišu ili relativizuju. I Crna Gora i Srbija bile su članice državne zajednice, ali su vekovima pre toga bile deo iste države, dobrim delom i istog naroda i iste sudbine", navode u Ministarstvu.

Takođe, naglašeno je da predsednik Vučić nije osporavao crnogorsku nezavisnost, već da je više puta ponovio da Srbija Crnu Goru doživljava kao bratsku i prijateljsku državu.

"Ono što je istakao jeste da se nezavisnost Crne Gore ne može i ne sme koristiti kao izgovor za negiranje srpskog identiteta, kulture, jezika i vere velikog broja građana Crne Gore, niti za podsticanje podela u crnogorskom društvu", istakli su u Ministarstvu.

U Ministarstvu navode da je neprihvatljivo i politički neodgovorno predstavljati svaku konstataciju o zajedničkoj istoriji ili izražavanje brige za položaj Srba u Crnoj Gori kao "revizionizam", "patronat" ili "uvredu".

"Crna Gora svoju nezavisnost slavi, i ima na to puno pravo. Ali to slavlje ne sme da se pretvori u kampanju protiv Srbije i srpskog naroda, niti u pokušaj da se iz istorije izbriše sve što nas spaja", naglasali su u Ministarstvu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije poručuje da zemlja ostaje čvrsto posvećena razvoju dobrosusedskih odnosa sa Crnom Gorom, zasnovanih na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju i nemešanju u unutrašnje stvari. Takođe, ukazalo je da se takvi odnosi ne mogu graditi na selektivnom čitanju istorije, negiranju identiteta jednog naroda u drugoj državi niti na retorici koja podstiče konfrontaciju umesto saradnje.

"Jubilej obnove crnogorske nezavisnosti je prilika da se obe naše države okrenu budućnosti, evropskoj, prosperitetnoj i zajedničkoj, u kojoj će Srbi i Crnogorci živeti kao braća, a ne kao stranci. Srbija je za to spremna. Očekujemo da i Crna Gora pokaže istu spremnost", poručili su iz srpskog Ministarstva.

Crnogorski MSP: Vučić ne doprinosi dobrosusedskim odnosima

Crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da "sa žaljenjem konstatuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i povodom obeležavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima i međusobnom poštovanju dve međunarodno priznate države".

"Podsećamo da se Crna Gora nije "otcepila" od Srbije, niti je ikada bila dio Srbije u smislu u kojem to predsednik Vučić pokušava predstaviti. Naprotiv, Crna Gora i Srbija bile su ravnopravne članice državne zajednice nastale nakon raspada bivše SFRJ, a obnovom svoje nezavisnosti Crna Gora je omogućila i Srbiji da nastavi svoj državno-pravni kontinuitet kao samostalna država", navodi se u saopštenju crnogorskog ministarstva, povodom izjave predsednika Vučića da on neće učestvovati na obeležavanju 20 godine od otcepljenja Crne Gore od Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je dobio poziv da učestvuje u, kako je rekao, "glamuroznoj proslavi" povodom obeležavanja 20 godina otcepljenja Crne Gore od Srbije i istakao da u tome neće učestvovati jer svoju zemlju voli najviše na svetu.