Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu hitno je upozorila građane da se popularni sos „Pesto Despar Đenoveze“ povlači iz prodaje zbog ozbiljnog propusta u deklaraciji proizvoda. Kako je saopšteno, u sosu je pronađen nedeklarisani alergen — indijski orah — koji nije bio naveden na hrvatskoj deklaraciji proizvoda, zbog čega može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za osobe koje imaju alergije.

Reč je o proizvodu „PESTO DESPAR ĐENOVEZE 190 g“, EAN koda 8001300242925, a povlačenje se odnosi na sve serije i sve rokove trajanja.

Iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu naveli su da proizvod nije u skladu sa evropskim propisima o bezbednosti hrane.

– Državni inspektorat obaveštava potrošače o povlačenju proizvoda PESTO DESPAR ĐENOVEZE 190 g zbog nedeklarisanog alergena indijskog oraha na proizvodu koji nije naveden na hrvatskoj deklaraciji – saopštili su nadležni.

Kako se dodaje, proizvod nije usklađen sa Uredbom 178/2002 Evropske unije, koja definiše opšta pravila i standarde bezbednosti hrane na evropskom tržištu.

Spar upozorio kupce: Ne konzumirajte proizvod ako ste alergični

Povodom slučaja oglasio se i trgovački lanac „Spar“, koji je apelovao na kupce da budu oprezni i da proizvod odmah vrate ukoliko imaju alergiju na indijski orah.

– S obzirom na to da alergen indijski orah nije označen na proizvodu, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za potrošače osetljive na navedeni alergen, dok osobe koje nisu alergične mogu nastaviti da ga konzumiraju bez ograničenja – naveli su iz kompanije.

Kupcima koji su već kupili sporni pesto sos savetuje se da ga ne koriste ukoliko imaju alergijske reakcije na indijski orah, već da proizvod vrate u najbližu prodavnicu, gde će im novac biti refundiran.

Vest o povlačenju proizvoda izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno među roditeljima i osobama koje imaju ozbiljne alergijske reakcije na orašaste plodove.

Šta ovakav propust može da znači

Stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da nedeklarisani alergeni predstavljaju jedan od najozbiljnijih rizika za potrošače, jer čak i mala količina određenog sastojka može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije kod alergičnih osoba.

U najtežim slučajevima alergijske reakcije mogu dovesti do gušenja, anafilaktičkog šoka i hitne medicinske intervencije.

Zbog toga evropski propisi strogo nalažu da svi potencijalni alergeni moraju biti jasno označeni na deklaracijama proizvoda.

Analitičari upozoravaju da ovakvi slučajevi dodatno podižu pitanje kontrole kvaliteta hrane i bezbednosti proizvoda koji se svakodnevno nalaze na policama marketa širom regiona.

Za sada nema informacija da je neko pretrpeo ozbiljne posledice zbog spornog proizvoda, ali nadležni apeluju na građane da pažljivo provere da li imaju ovaj pesto sos u svojim domovima.