Otvaranje vazdušnog prostora zemalja članica NATO-a za ukrajinske dronove za napade na rusku teritoriju predstavlja objavu rata Moskvi, izveštava InfoBRIKS, piše ruska agencija RIA Novosti.

"Ovo se može posmatrati kao objava rata. Ovo potvrđuje stalna upozorenja Rusije da je NATO sada direktno uključen u sukob“, navodi se u članku.

Iznose se dve verzije: prva je da Kijev šalje svoje osoblje u Baltik i Finsku i odatle lansira dronove; druga je da dronovi poleću direktno iz Ukrajine u istom pravcu preko Poljske , što ukazuje na učešće Varšave , Helsinkija i baltičkih zemalja u ovoj eskalaciji.

„Ovo predstavlja skoro pola tuceta zemalja članica NATO-a koje direktno napadaju Rusiju, jer je pružanje vazdušnog prostora, teritorije, logistike i drugih oblika podrške jednoj zaraćenoj strani ravno objavi rata drugoj“, smatra autor, dodajući da će Moskva pre ili kasnije izgubiti strpljenje i da će sigurno odgovoriti na ove akcije.

Od kraja marta, ukrajinski dronovi su više puta leteli u Letoniju , Litvaniju i Estoniju . Rusija je izdala posebno upozorenje baltičkim državama nakon njihove odluke da otvore svoje nebo za prelete dronova koji napadaju Rusiju, piše ruska agnecija RIA.

Kako navodi ruska agencija, Talin je negirao davanje takve dozvole i kasnije je zahtevao da Kijev spreči slične incidente u budućnosti. Finska, gde su dronovi takođe pronađeni u blizini ruske granice, sledila je taj primer.

Sibiha razgovarao sa Ruteom o proizvodnji naoružanja u Ukrajini uz podršku NATO

Podesetimo, ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o proširenju proizvodnje naoružanja u Ukrajini uz podršku industrijske baze Alijanse.

Sibiha je naveo da je tokom sastanka u sedištu NATO u Briselu informisao Rutea o situaciji na frontu, naporima za postizanje mira i razvoju ukrajinske odbrambene industrije, prenosi Ukrinform.

"Razgovarali smo o načinima za dalje proširenje proizvodnje oružja u Ukrajini uz podršku industrijske baze NATO-a – za obostranu korist Ukrajine i Alijanse", napisao je Sibiha na platformi Iks, prenlosi Tanjug.

Ukrajinski ministar posebno je ukazao na značaj NATO inicijative PURL i novih doprinosa tom programu, koji se odnosi na podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.

Tokom sastanka bilo je reči i o pripremama za predstojeći samit NATO-a u Ankari i očekivanim rezultatima tog skupa.

