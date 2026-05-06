Iako se paljenje sveća u pravoslavlju u hramovima i crkvama često obavlja rutinski, ovaj čin nosi duboko duhovno značenje, prožeto verom i pijetetom prema precima. To nije samo običaj, već i lični, tihi razgovor sa Bogom i vidljiv izraz čovekove povezanosti sa duhovnom dimenzijom.

U simbolici pravoslavlja, sveća predstavlja božansku svetlost koja verniku uliva nadu i podseća na prisustvo Hrista. Plamen koji se uzdiže ka gore tumači se kao molitva koja se „penje“ ka nebu, dok istovremeno osvetljava unutrašnji, duhovni svet čoveka. U tom smislu, paljenje sveće često zamenjuje reči i postaje tiha molitva za zdravlje i blagostanje najmilijih, za izražavanje zahvalnosti ili za pokajanje i unutrašnji mir.

U crkvenoj praksi postoji i jasna simbolička podela mesta gde se sveće ostavljaju. Sveće za zdravlje i napredak živih stavljaju se u gornji deo svećnjaka, dok se sveće za upokojene pale u donjem delu, često u pesku. Ta vizuelna razlika simbolično odvaja svet živih od sveta večnog počinka, ali istovremeno povezuje obe dimenzije kroz molitvu i sećanje.

Posebnu simboliku ima i sam materijal od kojeg je sveća napravljena. Vosak koji se polako topi dok daje svetlost predstavlja hrišćansku ideju žrtve i nesebičnosti. Kao što sveća „troši sebe“ da bi osvetlila prostor oko sebe, tako se i vernik poziva da kroz dobra dela i veru daje deo sebe drugima i Bogu.

U tom kontekstu, paljenje sveće nije samo ritual, već čin koji objedinjuje molitvu, sećanje i duhovnu simboliku u jednom tihom, ali snažnom izrazu vere.