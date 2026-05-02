Prvomajski praznici su prelomni datumi u novoj turističkoj sezoni, kreće vreme putovanja u Grčku, omiljenu destinaciju turista iz Srbije. Ipak, oni koji na more ili mini-odmor kreću automobilom trebalo bi dobro da obrate pažnju na pravila u saobraćaju, jer Grci poslednjih godina sve strože kažnjavaju prekršaje.

Od septembra 2025. Grci imaju jedan od najstrožih saobraćajnih zakona na svetu. Kazne nisu nimalo naivne, pojedine dostižu i nekoliko hiljada evra, vozačka dozvola može da bude oduzeta na licu mesta, a u najtežim slučajevima vozač može da završi i u zatvoru.

Posebno je važno da turisti znaju da se pravila odnose i na njih. Neznanje nije opravdanje, a kontrole su najčešće upravo tokom sezone, kada se hiljade stranih vozila kreću ka letovalištima. Grčka je uvela stroži saobraćajni okvir, sa posebnim akcentom na mobilne telefone, alkohol, brzinu, pojas, kacigu i ponovljene prekršaje.

Telefon u ruci? Kazna od 350 evra do čak 4.000 evra!

Jedna od navika za koju Grci više nemaju milosti jeste korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Ako vozač drži telefon u ruci, čak i „samo nakratko“, rizikuje kaznu od 350 evra i oduzimanje dozvole na 30 dana. Ako isti prekršaj ponovi, kazna raste na 1.000 evra, a kod narednog ponavljanja na 2.000 evra. Ukoliko korišćenje telefona dovede do saobraćajne nezgode, sankcije su još teže, kazne mogu ići do 4.000 evra, a vozačka dozvola može biti oduzeta i na više godina.

Preticanje nije izgovor za bržu vožnju

Mnogi vozači misle da je dozvoljeno nakratko prekoračiti brzinu dok pretiču sporije vozilo. U Grčkoj to nije slučaj.

Ako je ograničenje 90 kilometara na sat, vozač ne sme da vozi 95 ili 100 ni tokom preticanja. Radar ne pita za razlog. Kazne za prekoračenje brzine mogu da idu od 150 do 700 evra, a ako se pretiče preko pune linije, kazna je 700 evra i oduzimanje dozvole na 30 dana, prema podacima iz dostavljenog materijala.

Pušite u kolima dok je dete unutra? Kazna 1.500 evra

Posebno strogo pravilo odnosi se na pušenje u vozilu. Ako se u automobilu nalazi dete mlađe od 12 godina, pušenje je zabranjeno. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 1.500 evra, a pravilo se odnosi i na elektronske cigarete. Ako je reč o javnom prevozu, kazna se udvostručuje na 3.000 evra.

Dodatni problem je bacanje opuška kroz prozor. Za to može da usledi kazna od 150 evra i oduzimanje dozvole na 60 dana, dok u zonama sa povećanim rizikom od požara kazna može biti 500 evra.

I šaht može skupo da vas košta

Nepropisno parkiranje je jedan od najčešćih razloga zbog kojih turisti plaćaju kazne u Grčkoj. Kazne se uglavnom kreću od 40 do 150 evra, ali posledice mogu biti mnogo neprijatnije, uklanjanje vozila, skidanje tablica ili zabrana korišćenja vozila dok se kazna ne reguliše.

Posebno problematično može biti parkiranje na šahtu ili mestu koje sprečava pristup komunalnim službama. Ako zbog toga nastane šteta ili se ometa rad javnih službi, slučaj može preći iz saobraćajnog prekršaja u krivičnu odgovornost. U slučaju štete iz nehata može biti predviđena i kazna zatvora do šest meseci.

Kazne za najčešće saobraćajne prekršaje u Grčkoj

Prekršaj: Korišćenje mobilnog telefona u vožnji

Kazna: 350 evra

Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na 30 dana

Prekršaj: Ponovljeno korišćenje telefona

Kazna: 1.000 evra

Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na šest meseci

Prekršaj: Treći isti prekršaj

Kazna: 2.000 evra

Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na godinu dana

Prekršaj: Korišćenje telefona izazove nezgodu

Kazna: Do 4.000 evra

Dodatna mera: Moguća višegodišnja zabrana vožnje

Prekršaj: Preticanje preko pune linije

Kazna: 700 evra

Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na 30 dana

Prekršaj: Prekoračenje brzine

Kazna: 150–700 evra

Dodatna mera: Zavisi od težine prekršaja

Prekršaj: Vožnja bez pojasa

Kazna: Oko 350 evra

Dodatna mera: Moguće dodatne mere

Prekršaj: Alkohol u vožnji

Kazna: Do 1.200 evra

Dodatna mera: Moguće oduzimanje dozvole

Kazne koje turisti često ne očekuju

Prekršaj: Pušenje u autu dok vozite dete mlađe od 12 godina

Kazna: 1.500 evra

Napomena: Važi i za elektronske cigarete

Prekršaj: Pušenje u javnom prevozu

Kazna: 3.000 evra

Napomena: Kazna je duplo veća

Prekršaj: Bacanje opuška kroz prozor

Kazna: 150 evra

Napomena: Dozvola može biti oduzeta na 60 dana

Prekršaj: Bacanje opuška u zoni povećanog rizika od požara

Kazna: 500 evra

Napomena: Posebno strogo tokom leta

Prekršaj: Nepropisno parkiranje

Kazna: 40–150 evra

Napomena: Moguće skidanje tablica ili uklanjanje vozila

Prekršaj: Parkiranje na šahtu

Kazna: Zavisi od slučaja

Napomena: Može preći u krivičnu odgovornost

Prekršaj: Kampovanje na plaži

Kazna: Oko 300 evra ili više

Napomena: Spavanje van kampova nije dozvoljeno

Prekršaj: Paljenje vatre ili roštiljanje van dozvoljenog mesta

Kazna: Visoke kazne

Napomena: Posebno strogo zbog opasnosti od požara

Mobilni telefon u vožnji

Situacija: Prvi prekršaj

Kazna: 350 evra

Oduzimanje dozvole: 30 dana

Situacija: Drugi prekršaj

Kazna: 1.000 evra

Oduzimanje dozvole: šest meseci

Situacija: Treći prekršaj

Kazna: 2.000 evra

Oduzimanje dozvole: jedna godina

Situacija: Ako korišćenje telefona dovede do nezgode

Kazna: Do 4.000 evra

Oduzimanje dozvole: Do osam godina u najtežim slučajevima

Situacija: Ako nezgoda ima teške posledice

Kazna: Moguća zatvorska kazna

Oduzimanje dozvole: Zavisi od ishoda nezgode

BONUS VIDEO: