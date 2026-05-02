Prvomajski praznici su prelomni datumi u novoj turističkoj sezoni, kreće vreme putovanja u Grčku, omiljenu destinaciju turista iz Srbije. Ipak, oni koji na more ili mini-odmor kreću automobilom trebalo bi dobro da obrate pažnju na pravila u saobraćaju, jer Grci poslednjih godina sve strože kažnjavaju prekršaje.
Od septembra 2025. Grci imaju jedan od najstrožih saobraćajnih zakona na svetu. Kazne nisu nimalo naivne, pojedine dostižu i nekoliko hiljada evra, vozačka dozvola može da bude oduzeta na licu mesta, a u najtežim slučajevima vozač može da završi i u zatvoru.
Posebno je važno da turisti znaju da se pravila odnose i na njih. Neznanje nije opravdanje, a kontrole su najčešće upravo tokom sezone, kada se hiljade stranih vozila kreću ka letovalištima. Grčka je uvela stroži saobraćajni okvir, sa posebnim akcentom na mobilne telefone, alkohol, brzinu, pojas, kacigu i ponovljene prekršaje.
Telefon u ruci? Kazna od 350 evra do čak 4.000 evra!
Jedna od navika za koju Grci više nemaju milosti jeste korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Ako vozač drži telefon u ruci, čak i „samo nakratko“, rizikuje kaznu od 350 evra i oduzimanje dozvole na 30 dana. Ako isti prekršaj ponovi, kazna raste na 1.000 evra, a kod narednog ponavljanja na 2.000 evra. Ukoliko korišćenje telefona dovede do saobraćajne nezgode, sankcije su još teže, kazne mogu ići do 4.000 evra, a vozačka dozvola može biti oduzeta i na više godina.
Preticanje nije izgovor za bržu vožnju
Mnogi vozači misle da je dozvoljeno nakratko prekoračiti brzinu dok pretiču sporije vozilo. U Grčkoj to nije slučaj.
Ako je ograničenje 90 kilometara na sat, vozač ne sme da vozi 95 ili 100 ni tokom preticanja. Radar ne pita za razlog. Kazne za prekoračenje brzine mogu da idu od 150 do 700 evra, a ako se pretiče preko pune linije, kazna je 700 evra i oduzimanje dozvole na 30 dana, prema podacima iz dostavljenog materijala.
Pušite u kolima dok je dete unutra? Kazna 1.500 evra
Posebno strogo pravilo odnosi se na pušenje u vozilu. Ako se u automobilu nalazi dete mlađe od 12 godina, pušenje je zabranjeno. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 1.500 evra, a pravilo se odnosi i na elektronske cigarete. Ako je reč o javnom prevozu, kazna se udvostručuje na 3.000 evra.
Dodatni problem je bacanje opuška kroz prozor. Za to može da usledi kazna od 150 evra i oduzimanje dozvole na 60 dana, dok u zonama sa povećanim rizikom od požara kazna može biti 500 evra.
I šaht može skupo da vas košta
Nepropisno parkiranje je jedan od najčešćih razloga zbog kojih turisti plaćaju kazne u Grčkoj. Kazne se uglavnom kreću od 40 do 150 evra, ali posledice mogu biti mnogo neprijatnije, uklanjanje vozila, skidanje tablica ili zabrana korišćenja vozila dok se kazna ne reguliše.
Posebno problematično može biti parkiranje na šahtu ili mestu koje sprečava pristup komunalnim službama. Ako zbog toga nastane šteta ili se ometa rad javnih službi, slučaj može preći iz saobraćajnog prekršaja u krivičnu odgovornost. U slučaju štete iz nehata može biti predviđena i kazna zatvora do šest meseci.
Kazne za najčešće saobraćajne prekršaje u Grčkoj
Prekršaj: Korišćenje mobilnog telefona u vožnji
Kazna: 350 evra
Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na 30 dana
Prekršaj: Ponovljeno korišćenje telefona
Kazna: 1.000 evra
Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na šest meseci
Prekršaj: Treći isti prekršaj
Kazna: 2.000 evra
Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na godinu dana
Prekršaj: Korišćenje telefona izazove nezgodu
Kazna: Do 4.000 evra
Dodatna mera: Moguća višegodišnja zabrana vožnje
Prekršaj: Preticanje preko pune linije
Kazna: 700 evra
Dodatna mera: Oduzimanje dozvole na 30 dana
Prekršaj: Prekoračenje brzine
Kazna: 150–700 evra
Dodatna mera: Zavisi od težine prekršaja
Prekršaj: Vožnja bez pojasa
Kazna: Oko 350 evra
Dodatna mera: Moguće dodatne mere
Prekršaj: Alkohol u vožnji
Kazna: Do 1.200 evra
Dodatna mera: Moguće oduzimanje dozvole
Kazne koje turisti često ne očekuju
Prekršaj: Pušenje u autu dok vozite dete mlađe od 12 godina
Kazna: 1.500 evra
Napomena: Važi i za elektronske cigarete
Prekršaj: Pušenje u javnom prevozu
Kazna: 3.000 evra
Napomena: Kazna je duplo veća
Prekršaj: Bacanje opuška kroz prozor
Kazna: 150 evra
Napomena: Dozvola može biti oduzeta na 60 dana
Prekršaj: Bacanje opuška u zoni povećanog rizika od požara
Kazna: 500 evra
Napomena: Posebno strogo tokom leta
Prekršaj: Nepropisno parkiranje
Kazna: 40–150 evra
Napomena: Moguće skidanje tablica ili uklanjanje vozila
Prekršaj: Parkiranje na šahtu
Kazna: Zavisi od slučaja
Napomena: Može preći u krivičnu odgovornost
Prekršaj: Kampovanje na plaži
Kazna: Oko 300 evra ili više
Napomena: Spavanje van kampova nije dozvoljeno
Prekršaj: Paljenje vatre ili roštiljanje van dozvoljenog mesta
Kazna: Visoke kazne
Napomena: Posebno strogo zbog opasnosti od požara
Mobilni telefon u vožnji
Situacija: Prvi prekršaj
Kazna: 350 evra
Oduzimanje dozvole: 30 dana
Situacija: Drugi prekršaj
Kazna: 1.000 evra
Oduzimanje dozvole: šest meseci
Situacija: Treći prekršaj
Kazna: 2.000 evra
Oduzimanje dozvole: jedna godina
Situacija: Ako korišćenje telefona dovede do nezgode
Kazna: Do 4.000 evra
Oduzimanje dozvole: Do osam godina u najtežim slučajevima
Situacija: Ako nezgoda ima teške posledice
Kazna: Moguća zatvorska kazna
Oduzimanje dozvole: Zavisi od ishoda nezgode
