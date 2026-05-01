Ko god je barem jednom došao u Srbiju i probao komplet lepinju, proju, pečenje, ajvar i druge domaće đakonije, teško da je ostao ravnodušan. Kod nas je tradicija jasna i srdačna: u goste se ne dolazi praznih ruku, ali se i ne odlazi gladan.

Domaćin dočekuje gosta pogačom i solju, često i slatkim od voća uz čašu vode, a vrlo brzo na sto stiže i nezaobilazna rakija. A tek onda počinje prava stvar: bogata trpeza, gde se ne broje zalogaji, već se uživa do kraja.

Srbija, međutim, nije samo zemlja bogate istorije i običaja, ona je i prava gastronomska riznica koja često ostavlja strance bez reči.

U prilog tome ide i jedna objava na Redditu koja je izazvala veliku pažnju korisnika.

Naime, jedan Hrvat postavio je pitanje koje je pokrenulo lavinu komentara: Zašto je srpska kuhinja toliko dobra?

"Po meni, treba biti objektivan. Ja sam iz Hrvatske, i bio sam u puno hrvatskih gradova gde sam jeo, i mogu reći da je solidno ili da kažem dobro u većini slučajeva. Puno lošiji "prosek" sam u puno država video.

Ali, moram reći da nikad nisam u drzavi bio gde toliko visok "prosek" kvaliteta kao u Srbiji, i da se razumemo, ja sam bio u možda 40-50 država", započeo je, a potom je nastavio:

"Možda je zato što sam bio u Beogradu. Ne znam je l' svugde tako, ali možes u svaki restoran otići što želiš i biće u najgorem planu solidno. Nevažno stejk ili pljeska sa ceste. Što se tiče jela pogotovo "prosek kvaliteta" nikad nisam nešto doživeo kao u Beogradu", istakao je, a potom je zaključio:

"Da mi kažeš "Aj de nađi restoran da ne valja jelo", morao bi se baš potruditi.

Svaka čast, u toj kategoriji nas derete, moram biti fer."

Komentari su se nizali ispod objave, a mnogi su već iskoristili priliku i da daju najbolju preporuku:

"Ako ti se dopalo u Beogradu, da vidiš šta je tek Niš... Tamo nema loše kafane..."

"Gurmani smo, volimo da njapamo."

"Sledeći put kad dođes, obavezno na neki salaš u Vojvodini. Vojvođanska kuhinja je brutalna. Riblji paprikaš, sataraš, kulena i sireva malih milion (Petrovački kulen meni #1), sarma, rinflajš... I onda od slatkog gomboce, štrudle, kuglof... Svašta ima. Edit: i naravno neko vino iz Sremskih Karlovaca."