Beograđani su se usled različitih okolnosti protekla 24 sata povređivali, te su lekari Hitne pomoći imali pune ruke posla. Preko 180 povreda nastale su u različitim okolnostima tokom obavljanja dnevnih aktivnosti.

Posebno su se izdvojile povrede u saobraćaju, pogotovo kod motociklista, istakao je doktor Momir Šaraca, glavni dežurni hirurga Vojnomedicinske akademije.

Na udaru motociklisti

"Sve češće, najverovatnije zbog lepog vremena i pojačane aktivnosti motociklista, dolazi do povreda i saobraćajnih nezgoda, sa lakšim i sa težim telesnim povredama", rekao je za RTS i savetovao naše sugrađane koji koriste motocikle da obavezno nose zaštitne opreme, kacige i zaštitnih odela.

Poseban apel i na ostale učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na motocikliste kojih tokom lepog vremena ima u povećanom broju na beogradskim ulicama.

Takođe, povećan je i broj povreda u domaćinstvima.

Beograđani se povređivali usled košenja trave

"Ono što smo primetili, jeste da se učestalo sređivanje okućnica, koje je danas aktuelno, pošto je i lepo vreme i trava je porasla, da dolazi do povreda oka zbog upotrebe trimera, a nekorišćenja zaštitne opreme"; istakao je dr Šarac.

Apelovao je na sugrađane da prilikom košenja koriste obavezno zaštitnu opremu, pogotovo zaštitne naočare, da ne bi došlo do ozbiljnih povreda oka.

Apsolutni rekord na VMA

Tokom dežurstva lekari Hitne pomoći primetili su i povećan broj pacijenata internističkih grupa, odnosno pregleda u internim klinikama i veliki broj hospitalizacija na VMA za urgentnu medicinu - ukupno 26 hospitalizacija.

"To su sve hronični bolesnici sa pogoršanjem njihovih hroničnih bolesti, da li zbog neuzimanja redovne terapije ili je promena vremena učinila svoje pa su meteoropatske tegobe izraženije", objasnio je doktor i dodao i da je povećan broj akutnih infarkta.

"Naše kolege su noćas zbrinule 10 akutnih infarkta u našoj angiosali", zabrinjavajuća je statistika.

Dežurni doktor otkrio je za kraj da je ukupno 750 pregleda obavljeno u centru Hitne pomoći Vojnomedicinske akademije, što je, kako kaže "apsolutni rekord do sada od kada radimo, od kada dežuramo za grad Beograd".