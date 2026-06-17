Odlukom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa sirmiјskog i Mitropolita sremskog Gospodina Vasiliјa, 15. јuna 2026. godine, visokoporepodobni arhimandrit Sava (Јovančević), јe usled narušenog zdravstvenog stanja, a na osnovu lične molbe, razrešen dužnosti nastoјatelja manastira Krušedol.

Ovu vest objavila je Riznica kinonija.rs.

Kako navode, istog dana, za novog nastoјatelja krušedolske obitelji svetinje od velikog duhovno-istoriјskog značaјa, kao zadužbine svetih Brankovića, despota srpskih, te svoјevremenog središta prve organizovane crkvene uprave Srba u Habzburškoј monarhiјi, postavljen јe dosadašnju nastoјatelj manastira Staro Hopovo, visokoprepodobni arhimandrit Atanasiјe (Gatalo).