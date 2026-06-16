Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a zbog radova na povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina, pa na naplatnoj stanici Preljina trenutno nije moguće uključenje i isključenje sa auto-puta Miloš Veliki.

Zbog toga su već primetne gužve u pravcu Čačka i Kraljeva.

- Pojačan je intenzitet saobraćaja, ali nema velikih zastoja. Sve ćemo izdržati samo da nam se konačno otvori ovaj auto-put - kaže jedan od vozača.

Grad Čačak će uskoro imati dva izlaza na auto-put, što predstavlja veliku vest za građane ovog kraja.

Do kraja juna grad na Moravi dobiće direktnu vezu između Bulevara Tanaska Rajića i Moravskog koridora, pošto su u završnoj fazi radovi na izgradnji saobraćajnog spoja između postojećeg kružnog toka u Konjevićima i kraka petlje novog auto-puta.

Kako je najavljeno, ova saobraćajnica značajno će unaprediti povezanost grada sa Moravskim koridorom.

Radovi se izvode na deonici dugoj oko 220 metara, koja predstavlja poslednju kariku u povezivanju Bulevara Tanaska Rajića sa novom naplatnom rampom Moravskog koridora u Konjevićima.

Posao izvodi kompanija „Strabag“, a završetak radova planiran je do Vidovdana.