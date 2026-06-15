"Obaveštenje hitno! Dobar dan svima. Molim Vas da obratite pažnju na izlasku iz Srbije ili Makedonije da vam na graničnom prelazu udare pečat u pasoš. Gošća je trenutno u bolnici i osiguranje upravo pravi problem zbog toga...ni na jednom graničnom prelazu nisu stavili pečat! Znači, situacija je iz prakse i nema 'nama nisu tražili ili mi smo imali drugačije iskustvo'. Procedura se zna, pa kod ozbiljnijih situacija osiguranje i te kako može da traži pečate i da odbije pokriće!", napisala je korisnica društvene mreže, pa dodala:

Želim vam svima srećan put i ugodan boravak u Grčkoj i naravno sa što manje stresa, a što više lepih uspomena! Mi smo problem rešili preko elektronske prijave gosta po ulasku u smeštaj, ali svakako obratite pažnju na pečate!".

Obradović: Grčka suspenduje EES sistem za srpske turiste od 1. juna do 30. avgusta

Podsetimo, generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić obradović potvrdila je nedavno da će od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju - EES (Entry/Exit System) biti suspendovan za građane Srbije, da će se primenjivati u noćnim satima i da neće uticati na dodatne gužve.

Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

Obradović je istakla da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.

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