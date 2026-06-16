Snažno olujno nevreme koje je u nedelju po podne pogodilo sever Bačke nanelo je veliku štetu usevima. Iako su protivgradne rakete ispaljene, nevreme je prouzrokovalo ogromnu štetu u subotičkom ataru.

Procena gubitaka na pogođenim delovima će biti jako teška, jer je zahvaćen veliki deo atara, a najveća šteta je u okolini Tavankuta, Mišićeva i Đurđina.

- Iako je Radarski centar Bajša bio pripremljen, došlo je do jačeg udara. Još ne znamo kolika je napravljena šteta, to sve tek treba proceniti. Sledeći korak će biti da se organizuje komisija. Republički hidrometeorološki zavod ima formular koji će komisija napraviti, treba navesti kulture, oštećenje u hektarima i u procentima, to sada treba sve obići, izmeriti... Zasada još nemamo konkretne i konačne podatke - objasnila je Hajnalka Bognar Pastor, članica subotičkog Gradskog veća za poljoprivredu.

Ništa bolje nije prošla ni susedna Bačka Topola. Na jednom salašu u ataru gorelo je 500 kvadrata neovršenog ječma i zobi. Uzrok požara je varničenje žica na dalekovodu usled jakog vetra. Na lokalnom putu za naseljeno mesto Karađorđevo srušilo se drvo na kolovoz, koje su uklonili vatrogasci. U ataru Gunaroša, usled udara groma gorelo je 800 kvadrata neovršene pšenice.