Biometeorološke prilike u Srbiji tokom srede biće povoljne za većinu građana, kao i za najveći broj hroničnih bolesnika.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi osobe sa kardiovaskularnim tegobama, kao i nervno labilne osobe, trebalo da budu opreznije i da izbegavaju nepotrebne napore tokom najtoplijeg dela dana.

Učesnicima u saobraćaju savetuje se dodatna pažnja i koncentracija.

Kada je reč o vremenskim prilikama, Srbiju očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. U pojedinim delovima zemlje moguća je prolazna kiša, dok se na jugozapadu i jugu Srbije posle podne očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura će se kretati od 11 do 31 stepen, dok će narednih dana biti još toplije, uz maksimalne vrednosti od 30 do 35 stepeni.

RHMZ